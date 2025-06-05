Регина Тодоренко намекнула на третью беременность
Регина Тодоренко намекает на третью беременность. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
В конце апреля певица Валерия на вечеринке в честь окончания шестого сезона шоу «Маска» проговорилась о скором пополнении в семье Влада Топалова. По её словам, Тодоренко ждёт третьего ребёнка.
С того момента прошло уже больше месяца, а звёздная пара так и не прокомментировала слухи.
Пока Тодоренко предпочитает ограничиваться намёками. Сейчас телеведущая отдыхает на Бали, где урвала целую тарелку солёных огурцов, которые ела с большим удовольствием.
Читайте также: