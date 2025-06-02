Тодоренко показала, как надо отдыхать на 700 тысяч рублей

02 июня 2025, 14:04

Регина Тодоренко потратила на отдых 700 тысяч рублей

Регина Тодоренко ( Фото Telegram: @todorenkoregina )

Телеведущая Регина Тодоренко устроила себе роскошный трехдневный отдых на Бали, потратив на него более 700 тысяч рублей.





Об этом стало известно благодаря расследованию издания «Звездач», которое подсчитало все расходы звезды. По словам Тодоренко, этот отпуск был для нее долгожданной перезагрузкой после напряженного рабочего графика.





«Я мечтала отдохнуть семьей после плотного, насыщенного, порой сложного рабочего графика. 80 смен за 3,5 месяца», — поделилась телеведущая.