Тодоренко показала, как надо отдыхать на 700 тысяч рублей
Регина Тодоренко потратила на отдых 700 тысяч рублей
Телеведущая Регина Тодоренко устроила себе роскошный трехдневный отдых на Бали, потратив на него более 700 тысяч рублей.
Об этом стало известно благодаря расследованию издания «Звездач», которое подсчитало все расходы звезды. По словам Тодоренко, этот отпуск был для нее долгожданной перезагрузкой после напряженного рабочего графика.
«Я мечтала отдохнуть семьей после плотного, насыщенного, порой сложного рабочего графика. 80 смен за 3,5 месяца», — поделилась телеведущая.Выяснилось, что основную часть расходов составила аренда виллы, которая обошлась примерно в 93 тысячи рублей за сутки. Немалую сумму пришлось отдать и за перелет.
С учетом перелета на эконом-классе семье из четырех человек пришлось заплатить более 460 тысяч рублей.