Регина Тодоренко объяснила, почему отпустила 7-летнего сына одного в Санкт-Петербург

25 июля 2026, 11:42

Тодоренко призналась, что её 7-летний сын самостоятельно поехал к подруге

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко рассказала, почему разрешила своему семилетнему сыну Михаилу самостоятельно отправиться в Санкт-Петербург. На Dream Fest в Баку телеведущая призналась, что для неё это стало непростым, но важным шагом в воспитании ребёнка. Об этом сообщает Super.





По словам Тодоренко, Михаил постепенно становится самостоятельнее, и она старается не мешать этому процессу, несмотря на собственные переживания. Как оказалось, мальчик захотел поехать в северную столицу к своей подруге, и родители поддержали его желание.





«Он потихонечку становится взрослым. Мне нелегко с этим мириться пока что. Но это такой мой путь. Он мальчик, когда-то придётся взять ответственность за девушку, поэтому, конечно же, я его максимально отпускаю дальше от себя», — рассказала Регина.

«Он дистанцируется, когда хочет, особенно если это подружки, которые его мотивируют, к которым он хочет поехать в Санкт-Петербург. Да так и сепарируется. Говорит: "Я хочу к подружкам в Санкт-Петербург поехать. Мам, я поеду?" Ну, хорошо», — поделилась Тодоренко.