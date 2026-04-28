Ларису Долину госпитализировали из-за сильных болей в позвоночнике
Народную артистку России Ларису Долину госпитализировали с сильными болями в позвоночнике. Об этом поздним вечером 28 апреля сообщили «Известия» со ссылкой на личный источник.
Напомним: ранее во вторник стало известно, что состояние артистки резко ухудшилось, когда она находилась в собственной квартире. Звезда несколько часов пролежала в кровати — трудно было даже встать. Сильная боль в спине, которая мешала двигаться, стала поводом для вызова скорой помощи.
«Известия» уточняют, что медики уже забрали певицу из дома. В настоящий момент она находится под наблюдением врачей и проходит полное обследование. По предварительной информации, у Долиной диагностировали хондроз.
