В Ленобласти подростки полтора года жестоко истязали мальчика-инвалида на камеру
В посёлке Сосново Ленинградской области возбудили уголовное дело из-за издевательств над мальчиком-инвалидом. Об этом пишет Telegram-канал 78.ru.
Группа подростков на протяжении полутора лет вела активную травлю сверстника с ограниченными возможностями здоровья. Ребята избивали восьмиклассника, плевали на него, снимали с несовершеннолетнего штаны и записывали происходящее на видео.
Бабушка пострадавшего Светлана объяснила, что узнала о травле в конце марта. Когда внук пошел гулять, женщина услышала крики. Выйдя на улицу, она обнаружила мальчика побитым на теплотрассе. Медики зафиксировали у ребёнка травму головы, живота и колена.
Светлана обратилась в полицию. Она также выяснила, что ролики с унижениями внука распространялись среди учеников местной школы. Родители некоторых подростков, зная об избиениях, не приняли воспитательных мер.
В настоящий момент следователи Ленобласти устанавливают всех участников конфликта. В рамках расследования СК даст правовую оценку работе органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, чтобы выяснить, почему подобный буллинг стал возможным и длился на протяжении долгого времени.