В Ленобласти подростки полтора года жестоко истязали мальчика-инвалида на камеру

29 апреля 2026, 03:02

Фото: iStock/mrohana

В посёлке Сосново Ленинградской области возбудили уголовное дело из-за издевательств над мальчиком-инвалидом. Об этом пишет Telegram-канал 78.ru.





Группа подростков на протяжении полутора лет вела активную травлю сверстника с ограниченными возможностями здоровья. Ребята избивали восьмиклассника, плевали на него, снимали с несовершеннолетнего штаны и записывали происходящее на видео.



