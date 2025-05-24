Виктория Боня обиделась, что звезды не поздравили ее с покорением Эвереста: «Такое отношение ко мне было со школы»

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)
19 мая телеведущая Виктория Боня завершила свое восхождение на гору Эверест. Звезда поднялась на вершину 8848 метров со второго раза.
Во время покорения горы Боня столкнулась с множеством трудностей. У звезды появились проблемы со здоровьем, она сбросила вес. Виктория потратила огромное количество сил, чтобы добраться до вершины, но коллеги из шоу-бизнеса достижение телеведущей не оценили.
Со слов телеведущей, такое бездействие со стороны звезд говорит о том, что нужно просто двигаться в своем направлении и добиваться тех высот, которые «никто и никогда не сможет отнять».
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«Я подписана на сотни звезд — даже 5% не поздравили. Все знают, что я взошла, это обсуждается, все об этом говорят, но просто поставить лайк и написать: «Вика, круто, поздравляю!». Вот такое отношение ко мне было со школы. Я не представляю, если Ольга Бузова взошла на Эверест, чтобы я не написала, не поздравила», — выразила свое негодование Боня в личном блоге.
Со слов телеведущей, такое бездействие со стороны звезд говорит о том, что нужно просто двигаться в своем направлении и добиваться тех высот, которые «никто и никогда не сможет отнять».
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