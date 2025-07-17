Регина Тодоренко пожаловалась на грубое поведение врача

17 июля 2025, 09:08

Регина Тодоренко (Фото: Telegram @todorenkoregina)

Регина Тодоренко пожаловалась на грубое поведение доктора, на прием к которому она отвела своего сына. Телеведущая рассказала об этом в личном блоге.





Во время прогулки ее младший сын Мирон упал и разбил нос — требовалась помощь врача. Специалист, к которому обратилась Регина, едва не довел ее до слез, выгнав из кабинета.





«Я одна, без помощников, пришла в поликлинику, объясняю ситуацию, прошу помочь и сделать снимок. И тут — стена. Нет. Нельзя. "Вы беременная, вы не можете. Уходите". А я стою, говорю: "Я же не рядом, я буду за стеклом. Мироша будет видеть меня. Он не испугается и будет стоять смирно". В ответ: "Беременным сюда нельзя. До свидания"», — поделилась подробностями звезда.