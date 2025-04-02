Звезда группы Bad Boys Blue собирается переехать в российскую глубинку

Кевин Маккой (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Звезда культовой немецкой группы 1980-х Bad Boys Blue Кевин Маккой заявил, что собирается переехать в российскую глубинку.
Музыкант отметил, что довольно много времени проводит в Москве и посетил уже множество российских городов. Он также работает в Казахстане и Израиле, однако именно Россию он назвал своей «главной страной».
По словам Маккоя, длительные перелёты утомили его, поэтому он принял решение окончательно переехать в Россию с женой и двумя детьми.
Бывший солист Bad Boys Blue в беседе с «Пятым каналом» подчеркнул, что до пандемии коронавируса он очень благополучно жил в США, имея хорошую виллу и автомобиль. Однако в один год лишился всего.
В России певец хочет начать новую жизнь. У него в планах стать фермером и обзавестись подсобным хозяйством.
Ранее Кевин Маккой заявлял, что многие иностранные артисты опасаются ехать в Россию из-за санкций и антироссийских заявлений западных политиков. Однако, по его словам, они поступают глупо, прислушиваясь к пропаганде.
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По словам Маккоя, длительные перелёты утомили его, поэтому он принял решение окончательно переехать в Россию с женой и двумя детьми.
Бывший солист Bad Boys Blue в беседе с «Пятым каналом» подчеркнул, что до пандемии коронавируса он очень благополучно жил в США, имея хорошую виллу и автомобиль. Однако в один год лишился всего.
В России певец хочет начать новую жизнь. У него в планах стать фермером и обзавестись подсобным хозяйством.
Ранее Кевин Маккой заявлял, что многие иностранные артисты опасаются ехать в Россию из-за санкций и антироссийских заявлений западных политиков. Однако, по его словам, они поступают глупо, прислушиваясь к пропаганде.
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Анастасия Чинкова