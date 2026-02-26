Рейтинг турецкого сериала «Под одним дождём» рухнул после серии со свининой
Рейтинг турецкого сериала «Под одним дождём» (Ayni Yagmur Altında) резко снизился после выхода сцены с ужином, вызвавшей волну критики. Эпизод спровоцировал обсуждение в соцсетях и повлиял на телевизионные показатели.
Сериал выходит в прайм-тайм на национальном канале ATV. В одной из серий героиня Мине Чаироглу Тулин подает мусульманской семье блюдо «Жареная свинина с морковью». С учетом религиозного запрета на употребление свинины сцена вызвала резкую реакцию зрителей. Пользователи назвали эпизод провокационным и обвинили создателей в попытке вызвать поляризацию.
По информации Turkiye Today, после выхода серии рейтинг проекта упал до 1,7, что на 35% ниже показателя предыдущей недели. Снижение аудитории фиксируется с первых трех эпизодов. Руководство канала приняло решение изменить день показа, так как в понедельник сериалу оказалось сложно конкурировать с другими программами.
