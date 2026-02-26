Рейтинг турецкого сериала «Под одним дождём» рухнул после серии со свининой

26 февраля 2026, 16:41

Фото: iStock/bhofack2

Рейтинг турецкого сериала «Под одним дождём» (Ayni Yagmur Altında) резко снизился после выхода сцены с ужином, вызвавшей волну критики. Эпизод спровоцировал обсуждение в соцсетях и повлиял на телевизионные показатели.