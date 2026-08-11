Рената Литвинова может остаться без газа в столичной квартире из-за долгов
У актрисы Ренаты Литвиновой накопилась задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в двух московских квартирах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, 59-летняя звезда уже три месяца не вносит платежи за ЖКУ в своей квартире на Патриарших прудах. Элитное жилье площадью 96 квадратных метров она приобрела задолго до отъезда из России — в 2009 году. Кроме того, пени начисляются и на долг по второй квартире, которая досталась актрисе от певицы Земфиры*. Жилье площадью 85,5 квадратных метра находится на Фрунзенской набережной и пока пустует.
Общая сумма коммунальной задолженности за обе четырехкомнатные квартиры пока достигла около 30 тысяч рублей, однако она стремительно растет. Если платежи не поступят на этой неделе, поставщики газа могут приостановить подачу ресурса в одном жилье.
Отмечается, что Литвинова могла просто упустить из виду квитанции, так как появляется в Москве нечасто — в основном для прохождения омолаживающих процедур. С начала 2022 года актриса как минимум 58 раз тайно посещала российские клиники, потратив на уколы углекислым газом, криотерапию, инъекции плаценты рожениц и другие услуги более одного миллиона рублей.
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