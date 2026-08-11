Рената Литвинова может остаться без газа в столичной квартире из-за долгов

11 августа 2026, 08:51

SHOT: Рената Литвинова задолжала 30 тыс рублей за ЖКУ в двух московских квартирах

Рената Литвинова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

У актрисы Ренаты Литвиновой накопилась задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в двух московских квартирах. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.