Рэпера Айсгергерта вызвали в прокуратуру после концерта из-за пропаганды экстремизма

02 ноября 2025, 14:39

Рэперу Айсгергерту грозит 15 суток за пропаганду экстремизма

Айсгергерт (Фото: Instagram* / @iceicegergert)

Рэпера Айсгергерта вызвали в прокуратуру после того, как на его концерте в Москве прозвучал лозунг «Жизнь ворам». Об этом сообщает Mash.