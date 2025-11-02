Рэпера Айсгергерта вызвали в прокуратуру после концерта из-за пропаганды экстремизма
Рэпера Айсгергерта вызвали в прокуратуру после того, как на его концерте в Москве прозвучал лозунг «Жизнь ворам». Об этом сообщает Mash.
Сотрудники ведомства прибыли к дому музыканта, чтобы вручить ему приглашение, однако дверь им не открыли. Документы оставили в почтовом ящике и уведомили артиста через соцсети.
Теперь Айсгергерт должен явиться в прокуратуру для возбуждения дела по статье 20.3 КоАП РФ — «Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики экстремистских организаций». Ему грозит до 15 суток административного ареста.
