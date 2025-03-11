«В Москве все лучше»: уехавшая из России Божена Рынска пожаловалась на жизнь в Латвии

Божена Рынска (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Эмигрировавшая в Латвию журналистка Божена Рынска высказалась о жизни за границей после переезда из РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
По словам журналистки, в Москве «все лучше», а жить там «в сто раз комфортнее». Божена Рынска признается, что жизнь в Латвии является для нее трудной.
Уточняется, что ей приходится переплачивать за коммунальные услуги и продукты.
Напомним, в сентябре 2022 года Божена Рынска сообщила, что решила отказаться от российского гражданства. Также она продала свою квартиру на Патриарших прудах, за которую получила около 60 млн рублей.
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Уточняется, что ей приходится переплачивать за коммунальные услуги и продукты.
Напомним, в сентябре 2022 года Божена Рынска сообщила, что решила отказаться от российского гражданства. Также она продала свою квартиру на Патриарших прудах, за которую получила около 60 млн рублей.
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Екатерина Коршунова