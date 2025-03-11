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«В Москве все лучше»: уехавшая из России Божена Рынска пожаловалась на жизнь в Латвии

Уехавшая в Латвию Божена Рынска заявила, что в России намного «комфортнее» жить
Божена Рынска (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Божена Рынска (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Эмигрировавшая в Латвию журналистка Божена Рынска высказалась о жизни за границей после переезда из РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
По словам журналистки, в Москве «все лучше», а жить там «в сто раз комфортнее». Божена Рынска признается, что жизнь в Латвии является для нее трудной.

Уточняется, что ей приходится переплачивать за коммунальные услуги и продукты.

Напомним, в сентябре 2022 года Божена Рынска сообщила, что решила отказаться от российского гражданства. Также она продала свою квартиру на Патриарших прудах, за которую получила около 60 млн рублей.

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#латвия
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«Я умерла вместе с ним!»: певица Натали показала могилу мужа
11 марта 2025, 18:18

Натали (Фото: Telegram @natali_star74)

Певица Натали сообщила о том, что 11 марта ее муж Александр Рудин, погибший в 2023 году, отпраздновал бы юбилей. Она показала свадебный снимок, а также фото могилы, где рядом есть место и для нее.
«11 марта! Сегодня Саше — 55! Было бы. Моему бесконечно любимому... На фото — начало и конец нашей сказочной истории. Но не любви! Да, конечно, та, прежняя, я умерла вместе с ним! В таком союзе по-другому и быть не может! Вторая часть памятника облегчила мне это понимание и подтверждение», — написала Натали в своем Telegram-канале.

По ее словам, сегодня она является уже другой женщиной. Тем не менее артистка отметила, что научилась понимать, что муж теперь находится в другом измерении и чувствовать его «в детях, в помощи и подсказках в делах, в знаках при знакомстве с новыми людьми».
Свадебное фото Натали и Александра Рудина (Фото: Telegram @natali_star74)
Могила Александра Рудина (Фото: Telegram @natali_star74)
Наталья вышла замуж за Алексея, когда ей было 17 лет. В браке родилось трое детей. В 2021 году Алексей тяжело переболел COVID-19, после которого ему поставили диагноз «постковидная депрессия». В 2023 году мужчина умер.

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«Мы будем на свадьбе»: Николаева ответила Волочковой
Жена Вдовина Николаева планирует быть на свадьбе дочери Волочковой
11 марта 2025, 17:34

Слева направо: Анастасия Волочкова, Никита Григорян, Ариадна Волочкова (Фото: Telegram/volochkova_anastasiya)

Телеведущая Елена Николаева, которая замужем за бывшим мужем балерины Анастасии Волочковой Игорем Вдовиным, заявила журналистам KP.RU, что будет на свадьбе дочери экс-примы Большого Ариадны.
«Мы все будем именно на свадьбе. Она пройдет в Москве. В Санкт-Петербурге будет венчание, и ребята хотели провести его тихо. Это вообще, как вы понимаете, довольно тихое событие. Таинство, я бы сказала», — прокомментировала собеседница.
Она добавила, что люди, готовящиеся к венчанию, должны быть на расстоянии, ведь подготовка к этому событию требует соблюдения определенных правил.

В конце февраля Волочкова заявляла, что Игорю Вдовину прийти на свадьбу Ариадны может помешать Николаева.

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Уходил и возвращался в актёрство, был послушником и три раза разводился: как сейчас живёт Максим Дрозд
11 марта 2025, 17:33

Максим Дрозд (Фото: Телеграм, @max_drozd)

Фильмография актёра Максима Дрозда насчитывает более 100 работ, большая часть из которых посвящена темам героизма, воли к победе и, как говорит сам артист, честности и любви.
Чтобы обрести популярность, Дрозду пришлось пройти непростой путь. Он даже оставлял на кое-то время свою профессию. Сегодня актёру исполняется 55 лет. О его творческом пути и личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Детство, образование и карьера


Максим Дрозд родился в Одессе в семье актёров Георгия Дрозда и Людмилы Курортник, поэтому неудивительно, что в будущем он решил последовать их примеру. Семья со временем перебралась в Киев, где долгое время жила в неблагополучном районе. На улицах было много хулиганов, которые часто грабили людей. Чтобы защитить себя от этого, Максим стал заниматься боксом, позже он получил кандидата в мастера спорта. Ещё одним его увлечением было чтение художественной литературы, а когда начали открываться первые видеосалоны, он увлёкся просмотром кинофильмов.

После окончания школы Максим решил стать актёром, но ни в один из театральных вузов его не приняли. А потом он получил повестку, и Максим без колебаний отправился в армию, где два года отслужил в воздушно-десантных войсках (ВДВ). Там он многому научился, улучшил свою физподготовку. Благодаря полученному опыту Дрозд может так правдоподобно играет роли военных. Кроме того, он выполняет все трюки.

Максим Дрозд (Фото: Телеграм, @max_drozd)

После демобилизации Максим уехал в Москву и сразу же поступил в Школу-студию МХАТ. Уже на третьем курсе Дрозд дебютировал в кино: он снялся в фильме «Афганец». Окончив учебу, он играл в театре и снимался в кино в эпизодических ролях, но в середине 90-х годов он оставил актёрство и занялся бизнесом.

Жизнь в монастыре


Дрозду было чуть за 30, когда он отправился в монастырь под Киевом, в Китаевскую пустынь. Он собирался остаться на несколько дней, но ему там так понравилось, что он пробыл полгода.
«Может быть, это был кризис. Возможно, я хотел подвести черту под прошлым и начать новую жизнь», — говорил он о своем решении.
Максим стал послушником, сначала убирал в храме, потом ему позволили готовить тесто для просфор. В то время он не общался даже со своей женой и дочерью. Актёр признался, что после посещения монастыря он обрёл силы и веру в себя, чтобы идти дальше по жизни.

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Его мать тоже обратилась к религии. Как объяснил Максим, она долгое время служила Богу как послушница, но так и не решилась на постриг. Потом она покинула монастырь, но продолжила жить по монашеским правилам и посвятила свою жизнь молитве.

Спустя несколько лет Максим Дрозд вернулся к актёрской работе. Он рассказал, что случайно встретил знакомого актёра и поделился с ним своим желанием вернуться в профессию. Тот посоветовал ему обратиться в агентство, и Максим последовал его совету. Он быстро стал востребованным актёром, в основном его приглашают сняться в детективных и криминальных кинолентах.

Три брака


Максим Дрозд трижды был женат. Первой его избранницей стала Лилия Фомина, с которой он учился в одном классе. У них появилась дочка Дарья. Спустя несколько лет они расстались. Развод прошёл без скандалов, сейчас бывшая жена и дочь проживают в Латвии. Дарья получила специальность психолога.

Второй раз Максим женился на спортсменке Анастасии Бровкиной, которая подарила ему двоих детей: сына Егора и дочь Марию. Егор стал актёром, также он перенял от отца и увлечение боксом, а дочь выучилась на дизайнера.

Максим Дрозд c дочерью Марией и сыном Егором (Фото: Instagram*, @maxdrozd)

Со своей третьей избранницей Викторией Полторак он играл в сериале «Проклятый рай». У Виктории уже была дочь Лера, которая часто приходила с ней на съёмки и быстро полюбила Максима. Спустя две недели она обняла его и назвала папой. Это очень тронуло Викторию. Она почувствовала, что это судьба. В 2010 году у них родилась дочь София. Девочка учится в школе Шуберта, занимается художественной гимнастикой. Увы, брак Максима и Виктории распался.

Как складывается жизнь Максима Дрозда сегодня


С бывшими женами Дрозд сохранил хорошие отношения, он поддерживает своих детей, участвует в их воспитании.

Максим Дрозд с дочерью Софией (Фото: Телеграм, @max_drozd)

Максим продолжает сниматься в фильмах. Он всегда посещает церковь перед началом съёмок. Если актёр не получил благословения священника, то он не соглашается на роль.

В свои дни рождения Максим Дрозд совершает паломнические поездки по святым местам и не исключает возможности снова уйти в монастырь. Но если это произойдёт, то он уже не вернётся в мирскую жизнь.

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Киркоров раскрыл причину своего сильного похудения
11 марта 2025, 17:32

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

В последнее время многие спрашивают у Филиппа Киркорова, почему он так похудел, а некоторые даже заподозрили некую болезнь у артиста. Однако на самом деле все оказалось проще простого: король российской эстрады следит за питанием и много занимается спортом.
«Занятия спортом никто не отменял. Я встаю в 7 утра, с 7 до 10 утра — дорожка, кардио. Я железо не тягаю, ничего тяжелее микрофона в руке не держал. Я правильно питаюсь: белок, железо. Я сладкое исключил», — рассказал Киркоров в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

На сегодняшний день король российского шоу-бизнеса сбросил уже 30 килограмм и весит 86 кг. Он признался, что отлично себя чувствует и может простоять в планке пять минут.

Больше 30 лет Киркоров собирает огромные концертные залы и, кроме знаменитых хитов, удивляет зрителей своими экстравагантными нарядами и атрибутами роскоши. Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что Филиппу Киркорову по всем внешним и внутренним признакам соответствует статус короля эстрады.

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Экзотическая внешность и необычное имя: от кого на самом деле Лера Кудрявцева родила сына и как он выглядит сейчас
11 марта 2025, 17:31

Лера Кудрявцева и Жан Ленюк (Фото: Instagram*@leratv)

У известной телеведущей Леры Кудрявцевой двое детей: 34-летний сын Жан и 6-летняя дочка Мария. Старший ребенок звезды ведет настолько закрытый образ жизни, что о его существовании мало кто знает. О том, как живет и чем занимается сын знаменитой телеведущей Жан Ленюк, читайте в материале «Радио 1».

Ранний ребенок


В апреле 1990 года в семье барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка и 18-летней Леры Кудрявцевой родился сын. Новоиспечённая мать недолго размышляла над тем, как назвать своего ребёнка. В то время она была поклонницей актёра Жана-Клода Ван Дамма, и в честь него она решила назвать своего сына Жаном.

Когда ребёнку было всего два года, его родители приняли решение о разводе. В то время как мать делала карьеру, воспитанием мальчика до 16 лет занимались бабушка. Есть и другая версия детства Жана, которая утверждает, что Лера сама воспитывала ребенка и всегда была рядом с сыном. В любом случае, связь между матерью и сыном остаётся крепкой и по сей день.

Пошел по стопам звездной мамы


Юноша отучился в колледже при академии имени Плеханова, в этом же вузе получил диплом экономиста. Но, по словам Кудрявцевой, Жан долго не мог найти своё место в жизни, не знал, где применить свои знания и таланты. В какой-то период молодой человек работал с Оксаной Жуковой, сестрой Кудрявцевой, в её бизнесе.

После долгих поисков себя Кудрявцева оказала поддержку сыну и помогла ему устроиться на должность продюсера на телеканале НТВ. Ленюк и Кудрявцева работают на одном канале, но занимаются разными проектами, поэтому их встречи на работе происходят нечасто.

«Работать на телевидении я мечтал с детства. Правда, быть в кадре и брать интервью я не люблю, а вот заниматься организацией программы за кадром в качестве продюсера мне интересно. Так что теперь мы с мамой коллеги, правда, она работает на другом проекте», — цитирует слова Жана издание 7days.ru.

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Личная жизнь


Лера Кудрявцева с семьей (Фото: Instagram*@leratv)

Жан уже давно живет отдельно от своей звездной мамы. Телеведущая купила для сына квартиру поближе к своему дому, чтобы чаще видеться с сыном. Молодой человек женат на девушке по имени Анастасия. У них есть сын Лев, родившийся в 2018 году.

Так получилось, что Жан всего на три года младше мужа Леры Кудрявцевой, хоккеиста Игоря Макарова. Вторая дочка телеведущей родилась в том же году, что и ее внук Лев.

«Они вместе гуляют, тусуются, ходим в какие-то детские клубы», — делится телезвезда.

Скандал с Разиным


Бывший продюсер «Ласкового мая» публично усомнился в отцовстве Сергея Ленюка, указав на то, что Жан совсем не похож на отца. Лера Кудрявцева даже воспользовалась помощью адвоката, которого ей посоветовал Филипп Киркоров, чтобы доказать свою правоту и установить отцовство бывшего супруга. Но до суда дело не дошло. Лера Кудрявцева последовала совету Аллы Пугачёвой и решила не тратить время на выяснение отношений с теми, кто пытался пиариться на ее имени.


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