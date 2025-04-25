«Мне нужен новый опыт»: Возлюбленная Григория Лепса участвует в интригующем реалити-шоу

Аврора Кибы (Фото: Instagram*, @avrorakiba)
Избранница Григория Лепса Аврора Киба решила принять участие в реалити-шоу «Мастер игры». Девушка с энтузиазмом готовится окунуться в мир интриг, обмана и психологического противостояния.
«<…> я решила, что мне нужен новый опыт в детективных расследованиях! "Мастер игры" — идеальное место для прокачки необходимых для этого навыков: внимательности к деталям, стратегического мышления и адаптации к быстро меняющимся условиям. Я пока не знаю, куда заведёт меня игра, но у меня есть только одно правило — никаких правил!» — цитирует слова Кибы VOICE.Съёмки проходят на вилле в Марокко. В проекте задействованы 22 участника. По правилам шоу, есть три «тёмных» человека, скрывающие свою роль. Они устраняют соперников и ведут двойную игру. Остальные «светлые» должны вычислить предателей и сохранить команду.
Игроки проходят испытания, зарабатывая деньги в общий банк. После каждого выпуска один человек, которого выберут «тёмные», выбывает, ещё один уходит домой по результатам общего голосования. Победитель, перехитривший конкурентов, получит всё, что заработала команда.
Известно, что в проекте принимают участие актёры Денис Власенко и Леон Кемстач, блогер Женя Ершов, певица Марго Овсянникова, продюсер Александр Толмацкий.
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Анастасия Чубина