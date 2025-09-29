Рэпер Деруло спародировал скандальное выступление Егора Крида

29 сентября 2025, 00:31

Егор Крид (Фото: Telegram @egorkreed)

Американский рэпер Джейсон Деруло подшутил над певцом Егором Кридом во время своего выступления в Петербурге, усевшись рядом с танцовщицей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.