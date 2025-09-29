Достижения.рф

Рэпер Деруло спародировал скандальное выступление Егора Крида

Егор Крид (Фото: Telegram @egorkreed)

Американский рэпер Джейсон Деруло подшутил над певцом Егором Кридом во время своего выступления в Петербурге, усевшись рядом с танцовщицей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.




Однако до страстного поцелуя дело не дошло, поэтому общественность может спать спокойно. Тем не менее, сходства с номером российского артиста были очевидны. Перед этим музыкант появился на сцене под трек «Матушка-земля».

За время пребывания в Петербурге Деруло успел прогуляться по живописным местам Северной столицы и полюбоваться разводкой мостов. Остановился рэпер в пятизвездочном отеле Sofitel с видом на Исаакиевский собор.
Крид не остался в стороне и написал в своих соцсетях пост, указывая на двойные стандарты. По его словам, зарубежным артистам дозволено все, а ему — нет, поскольку для них это всего лишь «постановка».

