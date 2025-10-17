Рэпер Эминем начал встречаться со своим стилистом
53-летний американский рэпер Эминем, известный как один из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей мира, начал романтические отношения со своей давней стилисткой и визажистом Катриной Малотой. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к артисту.
Эминем и Малота знакомы уже много лет — она участвовала в создании его клипов, фотосессий и концертных образов. В портфолио Катрин также значатся проекты со звёздами мирового уровня, среди которых Снуп Догг, Робин Тик и 50 Cent.
Кроме сотрудничества с артистами, Катрина развивает собственный бизнес — она владеет салоном красоты в Бирмингеме (штат Мичиган).
Пока ни сама визажистка, ни Эминем не дали официальных комментариев о своих отношениях. Однако источники утверждают, что их связывают не только рабочие проекты, но и близкие личные отношения.
Личная жизнь Эминема всегда была окутана тайной. Наибольшую известность получили его отношения с Кимберли Скотт, с которой рэпер познакомился ещё в подростковом возрасте. В 1995 году у пары родилась дочь Хейли Джейд, а спустя четыре года они официально поженились.
Читайте также: