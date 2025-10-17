Рэпер Эминем начал встречаться со своим стилистом

17 октября 2025, 17:38

Эминем закрутил роман со своим стилистом Катриной Малотой

Эминем (Фото: Instagram* / @eminem)

53-летний американский рэпер Эминем, известный как один из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей мира, начал романтические отношения со своей давней стилисткой и визажистом Катриной Малотой. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к артисту.