Рэпер Flo Rida прилетел в Москву на частном джете ради первого тура по России
Американский рэпер Flo Rida прилетел в Москву на частном джете ради первого тура по России.
В аэропорту Внуково артиста встретили с большим почётом: его угостили икрой, коньяком и бородинским хлебом. Также для него устроили выступление народного ансамбля, исполнив русскоязычную версию хита Low.
Известно, что музыкант прибыл из мексиканского Канкуна через Стамбул, затратив на дорогу 15 часов. Он оплатил частный рейс самостоятельно, чтобы избежать очередей и отдохнуть между выступлениями. В дальнейшем этот же самолёт будет использоваться для перемещения между городами в рамках тура, общая стоимость перелётов составит около 300 тысяч евро.
После прибытия из аэропорта артиста перевезли на роскошном кортеже, состоящем из трёх Cadillac, двух Mercedes-Benz V-Class и двух Sprinter. Для проживания в Москве ему предоставили номер люкс в отеле Four Seasons. Выступления запланированы на 2 и 3 мая, после чего он посетит Краснодар и Новосибирск. В рамках тура запланировано четыре концерта.
