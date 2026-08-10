Рэпер Гуф обиделся на бывшую жену Айзу-Лилуну Ай

10 августа 2026, 16:51

Рэпер Гуф заметил, что в рассказе Айзы о семье ему не нашлось места

Гуф (Фото: Instagram* / @therealguf)

Гуф публично отреагировал на пост своей бывшей жены Айзы-Лилуны Ай, посвящённый её жизни до и после переезда на Бали.