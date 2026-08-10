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Рэпер Гуф обиделся на бывшую жену Айзу-Лилуну Ай

Рэпер Гуф заметил, что в рассказе Айзы о семье ему не нашлось места
Гуф (Фото: Instagram* / @therealguf)

Гуф публично отреагировал на пост своей бывшей жены Айзы-Лилуны Ай, посвящённый её жизни до и после переезда на Бали.



Айза рассказала о важных этапах своей жизни, упомянула сыновей и нынешнего мужа Степана. Однако Гуф обратил внимание на то, что в этой истории его практически не оказалось — ни в качестве бывшего супруга, ни как одного из членов семьи.

Рэпер не стал молчать и опубликовал в Threads скриншот поста Айзы с короткой, но довольно красноречивой подписью о своей ненужности.

Похоже, Гуф таким образом решил показать, что его задело отсутствие упоминания о нём в рассказе о семейной истории.

При этом Айза не стала развивать конфликт и, судя по её реакции, не восприняла ситуацию слишком серьёзно. Бывшая супруга рэпера в шуточной форме намекнула, что у всех сейчас просто сдают нервы.

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