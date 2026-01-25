Рэпер Гуф уже три года копит штрафы за нарушение ПДД

25 января 2026, 10:26

SHOT: Рэпер Гуф почти три года не оплачивает автомобильные штрафы

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) почти три года не оплачивает автомобильные штрафы, которые обещал погасить несколько месяцев назад. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.