Рэпер Гуф уже три года копит штрафы за нарушение ПДД

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) почти три года не оплачивает автомобильные штрафы, которые обещал погасить несколько месяцев назад. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Артист задолжал по штрафам, которые накопились с августа 2023 года. Он нарушил правила дорожного движения, включая превышение скорости и проезд по платным трассам, таким как М12 и проспект Багратиона. Всего на счету музыканта 24 штрафа на сумму 20,5 тысячи рублей.

Долматов обещал погасить задолженность ещё в прошлом году, но так и не выполнил своё обещание. Теперь существует риск, что против него будет возбуждено исполнительное производство ФССП.

Екатерина Коршунова

