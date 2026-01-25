Рэпер Гуф уже три года копит штрафы за нарушение ПДД
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) почти три года не оплачивает автомобильные штрафы, которые обещал погасить несколько месяцев назад. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Артист задолжал по штрафам, которые накопились с августа 2023 года. Он нарушил правила дорожного движения, включая превышение скорости и проезд по платным трассам, таким как М12 и проспект Багратиона. Всего на счету музыканта 24 штрафа на сумму 20,5 тысячи рублей.
Долматов обещал погасить задолженность ещё в прошлом году, но так и не выполнил своё обещание. Теперь существует риск, что против него будет возбуждено исполнительное производство ФССП.
