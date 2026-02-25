Достижения.рф

«Пять сантиметров снега парализовали город?»: Кристина Орбакайте с трудом уехала из США в Британию и показала фото стихийного бедствия

Певица Кристина Орбакайте показала фото стихийного бедствия в США
Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*/orbakaite_k)

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте уже несколько лет живет в США вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией.



Сегодня она сообщила, что они с супругом собирались вылететь в Лондон, но планы сорвала непогода. Певица показала на видео в соцсетях заснеженные улицы и машины, застрявшие в снегу.

«Мы должны вылетать в Лондон из Нью-Йорка. Но из-за того, что здесь снегопады и совершенное стихийное бедствие, все рейсы отменили – и вчера, и сегодня», — сказала исполнительница.

Подписчики активно отреагировали на ее рассказ. В комментариях спрашивают, как удалось добраться до Вашингтона, и спорят, насколько ситуация действительно критическая. Одни отмечают, что по сугробам сложно даже дойти до работы рядом с домом, другие иронизируют.

«Стихийное бедствие... Снега по щиколотку», «А что, великая держава не смогла придумать снегоуборочную технику? Пять сантиметров снега парализовали город?» — задались вопросом фолловеры.

Фото: Instagram*/orbakaite_k

