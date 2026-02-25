«В день рождения затянулся»: Юрий Лоза раскрыл способ бросить курить

25 февраля 2026, 20:19

Певец Юрий Лоза раскрыл способ бросить курить

Юрий Лоза (Фото РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Известные люди нередко делятся тем, как им удалось собственными силами отказаться от вредных привычек.





Общественная Служба Новостей выяснила, какие методы помогли им перестать курить. Юрий Лоза признался, что начал смолить еще в школе — с девятого класса. Тогда, по его словам, сигарета казалась способом выглядеть взрослее и мужественнее, поэтому привычка быстро закрепилась. В итоге артист курил почти четверть века, понимая, что табак вредит здоровью и отражается на голосе и связках.





«Я уменьшал количество выкуренных сигарет. В свой день рождения я затянулся последней сигаретой и отказался раз и навсегда. С 40 лет я не курю», — поделился собеседник.