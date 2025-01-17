Фото: соцсети
Российский рэпер HammAli впервые показал девушку, на которой тайно женился полгода назад.
В конце сентября прошлого года Александр Громов (настоящее имя певца) женился. Подготовку свадьбы они с возлюбленной тщательно скрывали, поэтому фотографии с торжества стали для поклонников неожиданностью.
Накануне рэпер в одной из соцсетей публично признался в любви к своей жене и наконец-то раскрыл её имя. Он опубликовал пост с новой песней, которую он пел в день свадьбы для Эмили. К сожалению, на представленной фотографии не получится полностью рассмотреть лицо избранницы, но и так понятно, что вкус у HammAli отличный.
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