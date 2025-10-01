Рэпер HammAli впервые станет отцом

01 октября 2025, 09:41

HammAli с женой (Фото: Instagram* @hammali)

33-летний рэпер HammAli, настоящее имя которого Александр Алиев, впервые станет отцом. Артист объявил об этом в Instagram*, опубликовав черно-белые фотографии со своей женой Эмили.