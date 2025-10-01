Рэпер HammAli впервые станет отцом
33-летний рэпер HammAli, настоящее имя которого Александр Алиев, впервые станет отцом. Артист объявил об этом в Instagram*, опубликовав черно-белые фотографии со своей женой Эмили.
На снимках девушка позирует в облегающих платьях, подчеркивающих ее округлившийся животик.
Александр выразил свою благодарность Всевышнему за важное событие в жизни. Он отметил, что долго хранил эту новость в секрете, но не смог удержаться от желания поделиться радостью с поклонниками. Подписчики сразу же начали поздравлять пару, отмечая красоту Эмили и желая здоровья будущему малышу.
Читайте также: