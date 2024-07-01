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Знаменитый американский рэпер Канье Уэст покинул Москву и вообще Россию. Следующей страной, которую посетит исполнитель, будет Германия.
Об этом сообщил телеграм-канал РЕН ТВ, в распоряжении которого оказался посадочный талон артиста. В Берлин рэпер полетит с пересадкой в Стамбуле. В марте официальный представитель Уэста Майло Яннопулос потребовал, чтобы рэпера называли Йе (Ye), а не его «рабским именем». Вот и в билете в графе «фамилия» было указано Ye, а в графе «имя» — FNU (First Name Unknown — имя неизвестно).
В аэропорту рэпера сопровождали несколько охранников и его давний деловой партнёр Гоша Рубчинский, главный дизайнер бренда одежды и обуви Уэста Yeezy. Прежде музыкант бывал в России в 2016 году. Именно тогда он встретился с Рубчинским.
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Александр Бойцов