Рэпер L’One проедет через всю Россию ради записи нового альбома

09 сентября 2026, 05:50

Рэпер L’One планирует записать новый альбом по пути из Москвы во Владивосток

Леван Горозия (Фото: Telegram @gorozia_levan)

Рэпер L’One (Леван Горозия) пустился в масштабное путешествие на поезде. Вместе с творческой командой он поедет из Москвы во Владивосток.





Поездка рассчитана на неделю — за это время артист хочет записать новый альбом, сообщает Муз ТВ. Необычную идею музыкального кэмпа предложил брат Левана, и рэпер с энтузиазмом поддержал задумку.



Несмотря на романтику приключения, музыкант признался, что у команды есть немало практических опасений. Артистов волнует, насколько техника окажется устойчивой к условиям поездки, будет ли доступ к стабильному электроснабжению, а также то, как на рабочий процесс повлияет раскачивание вагона. Однако Леван не теряет оптимизма.



«Мы, люди творческие, придумаем и на ложках сыграем, и на акустической гитаре», — сказал он.