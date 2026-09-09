Рэпер L’One проедет через всю Россию ради записи нового альбома
Рэпер L’One планирует записать новый альбом по пути из Москвы во Владивосток
Рэпер L’One (Леван Горозия) пустился в масштабное путешествие на поезде. Вместе с творческой командой он поедет из Москвы во Владивосток.
Поездка рассчитана на неделю — за это время артист хочет записать новый альбом, сообщает Муз ТВ. Необычную идею музыкального кэмпа предложил брат Левана, и рэпер с энтузиазмом поддержал задумку.
Несмотря на романтику приключения, музыкант признался, что у команды есть немало практических опасений. Артистов волнует, насколько техника окажется устойчивой к условиям поездки, будет ли доступ к стабильному электроснабжению, а также то, как на рабочий процесс повлияет раскачивание вагона. Однако Леван не теряет оптимизма.
«Мы, люди творческие, придумаем и на ложках сыграем, и на акустической гитаре», — сказал он.В программу поездки включены и выступления для пассажиров. Команда планирует давать небольшие концерты в вагоне‑ресторане.
У L’One уже есть опыт выездных творческих проектов. Так, в январе он провёл на Бали 30‑дневный кэмп. Сам артист вспоминает об этой поездке как об «одной маленькой жизни».