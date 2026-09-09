«Вылезла киста и я потеряла голос»: Настя Каменских рассказала о недугах из-за украинского языка
Музыкальная исполнительница Настя Каменских рассказала о проблемах со здоровьем, которые, по её словам, возникли из-за перехода на украинский язык. Певица заявила, что во время гастрольного тура у неё образовалась киста и пропал голос.
После случившегося артистка обратилась к психологу. Специалист посоветовала ей вернуться к использованию русского языка, так как организм Каменских якобы «не воспринимает» родную речь, пишут украинские СМИ. В итоге певица пришла к выводу, что право выбора языка для общения и творчества должно оставаться за ней.
Ранее Каменских высказывалась против ущемления русского языка на Украине. Она сравнила текущее положение с дискриминацией по цвету кожи.
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