«Вылезла киста и я потеряла голос»: Настя Каменских рассказала о недугах из-за украинского языка

09 сентября 2026, 05:24

Певица Настя Каменских призналась в проблемах из-за перехода на украинский язык

Настя Каменских (Фото: Instagram* @kamenskux)

Музыкальная исполнительница Настя Каменских рассказала о проблемах со здоровьем, которые, по её словам, возникли из-за перехода на украинский язык. Певица заявила, что во время гастрольного тура у неё образовалась киста и пропал голос.