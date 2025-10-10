На певицу Инстасамку подали в суд за пожар в квартире на Тверском бульваре

10 октября 2025, 15:35

Дарья Еропкина (Фото: Telegram @instasamkacore)

Страховая компания подала в суд на певицу Дарью Еропкину, более известную под псевдонимом Инстасамка, из-за пожара в квартире на Тверском бульваре. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиавойны».