На певицу Инстасамку подали в суд за пожар в квартире на Тверском бульваре
Страховая компания подала в суд на певицу Дарью Еропкину, более известную под псевдонимом Инстасамка, из-за пожара в квартире на Тверском бульваре. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиавойны».
Компания требует с артистки 2,5 миллиона рублей. Страховщики уже выплатили эту сумму владельцу квартиры, который застраховал своё жильё. Теперь компания хочет взыскать деньги с певицы, так как она проживала в квартире в момент возгорания.
Пожарная инспекция установила виновника пожара, и страховая компания направила иск на 2 503 113 рублей на компенсацию расходов за ремонт. В другом деле Инстасамка сейчас выступает как пострадавшая сторона.
Певица заявила, что стилист Николай Овечкин взял у неё 3 миллиона рублей и не вернул деньги. Дарья планирует обратиться в правоохранительные органы.
Ранее Инстасамка с мужем съели саранчу и тараканов в новом телешоу.
