Концертный директор Алексея Глызина раскрыл детали инцидента с авиадебоширкой

20 декабря 2025, 14:22

Концертный директор Глызина рассказал о нападении пассажирки на стюардессу

Алексей Глызин (Фото: Instagram* @alexey.glyzin)

Концертный директор певца Алексея Глызина Максим Глотов рассказал о деталях инцидента с пассажиркой на борту самолёта. Об этом сообщает VOICE.





Глотов уточнил, что примерно через полчаса после взлёта девушка в бизнес-классе начала вести себя неадекватно.

«На что получила замечание с первого ряда, где сидел молодой человек и девушка. После этого она начала применять физическую силу против девушки, которая сидела рядом», — пояснил Глотов.