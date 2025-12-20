Достижения.рф

Концертный директор Алексея Глызина раскрыл детали инцидента с авиадебоширкой

Концертный директор Глызина рассказал о нападении пассажирки на стюардессу
Алексей Глызин (Фото: Instagram* @alexey.glyzin)

Концертный директор певца Алексея Глызина Максим Глотов рассказал о деталях инцидента с пассажиркой на борту самолёта. Об этом сообщает VOICE.



Глотов уточнил, что примерно через полчаса после взлёта девушка в бизнес-классе начала вести себя неадекватно.

«На что получила замечание с первого ряда, где сидел молодой человек и девушка. После этого она начала применять физическую силу против девушки, которая сидела рядом», — пояснил Глотов.
Концертный директор предложил пострадавшей пассажирке поменяться местами. Однако дебоширка продолжила неадекватное поведение, грубо высказывалась в адрес стюардесс и даже напала на одну из них.

Во время этого инцидента дети очень испугались, а одна женщина упала в обморок. После посадки в Москве полиция задержала нарушительницу. Алексей Глызин летел этим рейсом из Москвы на корпоративное мероприятие.

Ольга Щелокова

