Концертный директор Алексея Глызина раскрыл детали инцидента с авиадебоширкой
Концертный директор певца Алексея Глызина Максим Глотов рассказал о деталях инцидента с пассажиркой на борту самолёта. Об этом сообщает VOICE.
Глотов уточнил, что примерно через полчаса после взлёта девушка в бизнес-классе начала вести себя неадекватно.
«На что получила замечание с первого ряда, где сидел молодой человек и девушка. После этого она начала применять физическую силу против девушки, которая сидела рядом», — пояснил Глотов.Концертный директор предложил пострадавшей пассажирке поменяться местами. Однако дебоширка продолжила неадекватное поведение, грубо высказывалась в адрес стюардесс и даже напала на одну из них.
Во время этого инцидента дети очень испугались, а одна женщина упала в обморок. После посадки в Москве полиция задержала нарушительницу. Алексей Глызин летел этим рейсом из Москвы на корпоративное мероприятие.