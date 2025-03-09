Рэпер MACAN со сцены назвал возлюбленную Марию Мотину невестой

MACAN (фото: Telegram @macan_official1)
Рэпер MACAN во время концерта 8 марта назвал свою возлюбленную Марию Мотину невестой. Музыкант прямо со сцены обратился к девушке с трогательной речью.
«Дорогая моя Маруся, которая невеста, я поражаюсь на самом деле, как ты умудряешься совмещать в себе два, как мне кажется, основополагающих для мужчин и женщин качества. Во-первых, ты очень смиренна – и даже в моменте, где, наверное, другие бы сопротивлялись каким-то моим просьбам или требованиям, ты смиренно стоишь за моей спиной и служишь мне невероятной поддержкой и опорой. И по совместительству являешься для меня большим учителем, другом и даже где-то наставником», – заявил исполнитель, слова которого передаёт Super.Отметим, что пара публично не сообщала о своей помолвке, однако ещё в январе внимательные поклонники заметили кольцо на безымянном пальце Мотиной. Девушка, в отличие от жениха, часто публикует в личном блоге совместные фотографии и открыто рассказывает о личной жизни. Также появляются на её страницы и фотографии в нижнем белье. Однако, как известно, рэпер категорически против такого контента, о чём он рассказывал в своих интервью.
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Анастасия Чинкова