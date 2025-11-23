Алана Мамаева рассказала, как комментарии в соцсетях влияют на её состояние

23 ноября 2025, 21:52

Алана Мамаева (Фото: Instagram* @alana_mamaeva)

Алана Мамаева в своём обращении к подписчикам в социальных сетях сообщила, что реакция аудитории сильно на неё влияет.





Алана изучила сотни комментариев под последними постами о конфликте с экс-супругом Павлом Мамаевым и отметила, что пользователи сильно её поддержали.

«Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает. Для меня это важно. И пусть кто-то говорит, что комментарии — это фигня и просто буквы. Для меня это не буквы, это серьёзная поддержка», — пояснила она.

«Поверьте мне, как медийному человеку, комментарии важны. На любого — артиста, блогера, певца — они влияют. Это очень важный аспект, на который невозможно не обращать внимания», — заявила Мамаева.