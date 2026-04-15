«Некомпетентно»: Моргенштерн* добился отмены запрета на въезд в одну из стран

15 апреля 2026, 18:37

Рэпер Моргенштерн* добился через суд снятия запрета на въезд в Литву

Алишер Моргенштерн* (Фото: Instagram** @morgen_shtern)

Рэпер Алишер Моргенштерн* добился в суде отмены запрета на въезд в Литву. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Высший административный суд страны.





В ноябре прошлого года власти республики внесли артиста в список нежелательных лиц и запретили ему въезжать на территорию страны. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас возмущался, что Моргенштерн* «публично отдаёт дань уважения Путину» и «не может ответить, чей Крым».

«Решение о такой угрозе со стороны того или иного лица принимается департаментом государственной безопасности, однако этого сделано не было, поэтому запрет объявлен некомпетентной по данному вопросу инстанцией», — говорится в постановлении.