Рэпер Моргенштерн* ликвидирует своё ИП в России

16 августа 2025, 20:38

Алишер Моргенштерн* (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Покинувший Россию рэпер Алишер Моргенштерн* подал в налоговую службу заявление о ликвидации своего индивидуального предпринимательства (ИП). Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва со ссылкой на данные системы СПАРК.