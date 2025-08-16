Рэпер Моргенштерн* ликвидирует своё ИП в России
Покинувший Россию рэпер Алишер Моргенштерн* подал в налоговую службу заявление о ликвидации своего индивидуального предпринимательства (ИП). Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва со ссылкой на данные системы СПАРК.
Отмечается, что заявление было подано 15 августа. Завершить процесс ликвидации ИП планируется до 25 августа.
Ранее, в январе, в отношении музыканта было возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Однако официальные причины решения Моргенштерна прекратить предпринимательскую деятельность не сообщаются.
Данный шаг может стать очередным этапом в развитии ситуации вокруг артиста, известного своим резонансным творчеством и неоднозначной позицией в общественном пространстве.
