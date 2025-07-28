Бывшая жена Моргенштерна* должна налоговой несколько миллионов рублей
SHOT: долг Дилары Зинатуллиной перед ФНС составляет около 3 млн рублей
Экс-супруга рэпера и шоумена Алишера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина не платит налоги: её долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет 2,9 млн рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.
Напомним, что в ноябре 2024 года девушка должна была заплатить ФНС почти 500 тыс. рублей, с того момента её долг вырос больше чем в шесть раз. Если в ближайшее время Дилара не погасит задолженность, ей могут заблокировать счета и закрыть выезд из России.
Ранее Зинатуллина назвала самый странный подарок, который ей дарили фанаты.
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