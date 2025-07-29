Марию Максакову* объявили в международный розыск

29 июля 2025, 15:13

ТАСС: Максакову-Игенбергс* обвиняют в призывах к деятельности против России

оперная певица Мария Максакова-Игенбергс* (Фото: Instagram**, @mariamaksakova)

Оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс* объявили в международный уголовной розыск.