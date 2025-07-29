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Марию Максакову* объявили в международный розыск

ТАСС: Максакову-Игенбергс* обвиняют в призывах к деятельности против России
оперная певица Мария Максакова-Игенбергс* (Фото: Instagram**, @mariamaksakova)

Оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс* объявили в международный уголовной розыск.



По данным ТАСС со ссылкой на материалы дела, Максакову* обвиняют в призывах к деятельности против РФ и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Ранее Мировой суд Москвы взыскал с певицы задолженность по налогам и сборам, соответствующий иск был направлен ФНС.

Напомним, что Марии Максаковой-Игенбергс* предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к деятельности против безопасности государства. Она заочно арестована, максимальный срок по этому делу — до 6 лет лишения свободы, либо штраф до миллиона рублей. По данным правоохранительных органов, основанием для ареста стало опубликованное на платформе YouTube видео с дискредитацией СВО и призывом финансировать ВСУ.

Анастасия Чубина

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