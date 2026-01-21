Рэпер Noize MC* с сыновьями и супругой отправился в путешествие
Корреспондент Super встретил опального рэпера Noize MC* в аэропорту, где он ожидал рейс Шри‑Ланка — Дубай.
Вместе с музыкантом летели его подросшие сыновья, которым сейчас 13 и 15 лет, а также, судя по всему, супруга, которую давно никто не видел после последних родов.
Рэпер, теперь пишущий своё имя без буквы Z, ранее признавался, что большую часть заработка отправляет в поддержку ВСУ. Остаток, как предполагается, тратится на перелёты и путешествия.
Напомним, что Noize MC* не любит афишировать свою личную жизнь. В 2010 году певец женился на Анне Сухманской, которая старше его на три года.
