«Я замужем!»: Певица Алекса поставила точку в «мыльной опере» с разводом

Вячеслав Дайчев и Александра Чвикова/Алекса (Фото: Инстаграм* @aleksa___official)
Певица Александра Чвикова, известная под сценическим псевдонимом Алекса, похоже, оставила в прошлом все семейные разногласия и неурядицы. В её отношениях с супругом фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым наступили мир и гармония.
А ведь ещё недавно подписчики артистки и просто любопытные «листатели ленты» активно обсуждали её предстоящий развод. Алекса сама опубликовала многозначительный пост, из которого явно следовало, что они с мужем расстаются.
Такие виражи навели пользователей Сети на мысль, что вся история с разводом — продуманный, но довольно очевидный и неумело выполненный пиар-ход с целью привлечь к себе внимание и поднабрать куда-то пропадающую популярность. Комментаторы ехидно отмечали, что хакеры не стали бы лезть в личную жизнь артистки, а слили бы в Интернет её личные данные или интимные фото.
Александра Чвикова/Алекса (Кдр из видео: Инстаграм* @aleksa___official)
Подписчики Алексы, устав от интриг, предположений, намёков и взаимоисключающих утверждений, прямо спросили у неё, живет ли она с мужем. Им, кажется, не хочется верить, что вся история с якобы предстоящим разводом была от начала до конца срежиссирована, причём довольно аляповато. Однако, похоже, так оно и есть.
Правыми себя считают те, кто с самого начала, после якобы хакерского взлома страницы артистки заявлял: новость о разводе Алексы нужна была лишь для того, чтобы всем напомнить, что есть такая — Алекса.
Читайте также:
Долговые проблемы и конфликт с матерью мужа: раскрыты настоящие причины попытки развода Алексы с Вячеславом Дайчевым
Певица Алекса объяснила объявление о разводе с мужем взломом аккаунта
Алекса раскрыла причину, по которой удалила пост о разводе с Вячеславом Дайчевым
* Запрещённая в России социальная сеть
«Не стану говорить много слов… В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А уже дальше каждый идет по своему осознанному пути», — написала певица в своём личном блоге.Однако стоило новости о разводе облететь все СМИ и паблики, как Чвикова резко дала задний ход. Она удалила «прощальный» пост и заявила, что её аккаунт взломали злоумышленники. Сама-де она ничего подобного не писала. А потом стала демонстрировать в социальных сетях совсем другое настроение — фотографии и видео совместных игр и прогулок с мужем и дочкой, общий отдых, романтические вечера с Вячеславом и планы по обустройству дома.
Такие виражи навели пользователей Сети на мысль, что вся история с разводом — продуманный, но довольно очевидный и неумело выполненный пиар-ход с целью привлечь к себе внимание и поднабрать куда-то пропадающую популярность. Комментаторы ехидно отмечали, что хакеры не стали бы лезть в личную жизнь артистки, а слили бы в Интернет её личные данные или интимные фото.
Александра Чвикова/Алекса (Кдр из видео: Инстаграм* @aleksa___official)
Подписчики Алексы, устав от интриг, предположений, намёков и взаимоисключающих утверждений, прямо спросили у неё, живет ли она с мужем. Им, кажется, не хочется верить, что вся история с якобы предстоящим разводом была от начала до конца срежиссирована, причём довольно аляповато. Однако, похоже, так оно и есть.
«Я замужем и да, между нами порой возникают разногласия, как и у каждой любящей пары. Мы не идеальны, и у каждого есть свои плюсы и минусы… Строить отношения — это большая работа, особенно это проявляется после 2-3 лет совместной жизни», — делится певица с недоумевающими подписчиками.
Правыми себя считают те, кто с самого начала, после якобы хакерского взлома страницы артистки заявлял: новость о разводе Алексы нужна была лишь для того, чтобы всем напомнить, что есть такая — Алекса.
Читайте также:
Долговые проблемы и конфликт с матерью мужа: раскрыты настоящие причины попытки развода Алексы с Вячеславом Дайчевым
Певица Алекса объяснила объявление о разводе с мужем взломом аккаунта
Алекса раскрыла причину, по которой удалила пост о разводе с Вячеславом Дайчевым
* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов