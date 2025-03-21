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«Я замужем!»: Певица Алекса поставила точку в «мыльной опере» с разводом

Певица Алекса окончательно опровергла слухи о грядущем расставании с мужем
Вячеслав Дайчев и Александра Чвикова/Алекса (Фото: Инстаграм* @aleksa___official)

Вячеслав Дайчев и Александра Чвикова/Алекса (Фото: Инстаграм* @aleksa___official)

Певица Александра Чвикова, известная под сценическим псевдонимом Алекса, похоже, оставила в прошлом все семейные разногласия и неурядицы. В её отношениях с супругом фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым наступили мир и гармония.
А ведь ещё недавно подписчики артистки и просто любопытные «листатели ленты» активно обсуждали её предстоящий развод. Алекса сама опубликовала многозначительный пост, из которого явно следовало, что они с мужем расстаются.

«Не стану говорить много слов… В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А уже дальше каждый идет по своему осознанному пути», — написала певица в своём личном блоге.

Однако стоило новости о разводе облететь все СМИ и паблики, как Чвикова резко дала задний ход. Она удалила «прощальный» пост и заявила, что её аккаунт взломали злоумышленники. Сама-де она ничего подобного не писала. А потом стала демонстрировать в социальных сетях совсем другое настроение — фотографии и видео совместных игр и прогулок с мужем и дочкой, общий отдых, романтические вечера с Вячеславом и планы по обустройству дома.

Такие виражи навели пользователей Сети на мысль, что вся история с разводом — продуманный, но довольно очевидный и неумело выполненный пиар-ход с целью привлечь к себе внимание и поднабрать куда-то пропадающую популярность. Комментаторы ехидно отмечали, что хакеры не стали бы лезть в личную жизнь артистки, а слили бы в Интернет её личные данные или интимные фото.

Александра Чвикова/Алекса (Кдр из видео: Инстаграм* @aleksa___official)

Подписчики Алексы, устав от интриг, предположений, намёков и взаимоисключающих утверждений, прямо спросили у неё, живет ли она с мужем. Им, кажется, не хочется верить, что вся история с якобы предстоящим разводом была от начала до конца срежиссирована, причём довольно аляповато. Однако, похоже, так оно и есть.

«Я замужем и да, между нами порой возникают разногласия, как и у каждой любящей пары. Мы не идеальны, и у каждого есть свои плюсы и минусы… Строить отношения — это большая работа, особенно это проявляется после 2-3 лет совместной жизни», — делится певица с недоумевающими подписчиками.

Правыми себя считают те, кто с самого начала, после якобы хакерского взлома страницы артистки заявлял: новость о разводе Алексы нужна была лишь для того, чтобы всем напомнить, что есть такая — Алекса.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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Лебедев призвал присвоить звание народной артистки России исполнительнице песни «Матушка Земля»
Артемий Лебедев призвал присвоить звание народной артистки Татьяне Куртуковой
21 марта 2025, 14:28

Артемий Лебедев (фото: Telegram @temalebedev)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал присвоить звание народной артистки России певице Татьяне Куртуковой, которая исполнила популярную песню «Матушка Земля». Об этом он заявил в новом выпуске обзора новостей на своей странице во «ВКонтакте».
Лебедев подчеркнул, что певица заслужила это звание.
Татьяна Куртукова (фото: Telegram @kurtukova_ts)

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова положительно высказалась о композиции «Матушка Земля». По словам дипломата, песня действительно стала народной. Она добавила, что её дочь танцует под эту музыку в школе.

Напомним, что композиция «Матушка Земля» была выпущена в 2022 году. Однако наибольшую популярность приобрела в 2024. Клип к песне, размещённый в YouTube, набрал свыше 50 миллионов просмотров.

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«Ощущение сдавленности головы»: Бородиной стало плохо в самолёте, летевшем на Мальдивы
21 марта 2025, 14:05

Ксения Бородина (Фото: Телеграм, @borodylia0803)

Телеведущая Ксения Бородина и её жених Николай Сердюков уже отдыхают на Мальдивах. Однако до этого момента случился неприятный инцидент: Ксения почувствовала недомогание на борту самолёта, который летел в сторону островов — она плохо переносит любой полёт.
«Нас так сильно трясло как никогда. <…> Было ощущение сдавленности головы, настолько сильное, что я думала — ну всё, она сейчас лопнет», — поделилась с подписчиками Бородина.
Николай пытался сохранять спокойствие, не поддаваться панике и всеми способами отвлекал невесту, пишет журнал The Voice.

По словам Ксении, она боится принимать лекарства в самолёте и долго уговаривала себя выпить обезболивающее.
«Боль была невыносимая, и я выпила, стало легче. Через какое-то время я уснула», — рассказала телеведущая.
Ранее адвокат Александр Кудряшов рекомендовал Ксении Бородиной заключить брачный договор с будущим мужем Николаем Сердюковым.

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Итоговый выпуск «Вестей» на «России-1» проведёт Евгений Попов – Дмитрий Киселёв нуждается в лечении
Евгений Попов проведёт итоговый выпуск «Вестей» на «России-1»
21 марта 2025, 13:44

Евгений Попов (фото: Telegram @vladivostok1978)

Итоговый выпуск «Вестей» на телеканале «Россия-1» в воскресенье, 23 марта, проведёт журналист Евгений Попов. Об этом в пятницу РИА Новости сообщил ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселёв.
Он пояснил, что заболел пневмонией, и врачи прописали ему больничный режим. В связи с этим выпуск новостей с итогами недели проведёт Попов, который обычно по будням ведёт программу «60 минут» вместе с Ольгой Скабеевой.

Киселёв отметил, что Попова на его место рекомендовало руководство ВГТРК, поскольку журналист уже вёл итоговый выпуск новостей прошлым летом, во время отпуска основного ведущего.

В беседе с агентством Киселёв подчеркнул, что Попов очень яркий, талантливый и способный журналист. Он выразил уверенность, что воскресный выпуск получится интересным, а сам он как всегда остаётся вместе со зрителями, только на этот раз по ту сторону телеэкрана.

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Брак ради карьеры, аборт и незаконное наследство: новые шокирующие подробности о Елене Степаненко
21 марта 2025, 13:40

Евгений Петросян и Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Алексей Ладыгин)

Вся страна обсуждала расставание Евгения Петросяна и Елены Степаненко, многие поддерживали Елену. Люди не могли понять, как Евгений, проживший с ней 33 года, мог уйти к молодой помощнице.
Существует мнение, что Петросян сделал её артисткой, но на самом деле карьера Степаненко началась благодаря другому человеку. Подробнее о том, как сложилась жизнь Елены Степаненко после развода с Петросяном и кто помог стать ей знаменитой, читайте в материале «Радио 1».

Начало карьеры

Елена Степаненко приехала в Москву в 1971 году, чтобы поступить в ГИТИС и стать артисткой. После окончания вуза ей было трудно найти работу из-за высокой конкуренции. Первое признание пришло только через 9 лет, когда она выступила в Московском театре эстрады.

В 1978 году Елена вышла замуж за пианиста Александра Васильева, который помог ей дебютировать на сцене, упомянув её перед юмористом Владимиром Винокуром. В начале карьеры Степаненко не имела большого успеха и выступала в небольших пародийных сценках. Женщинам-комикам всегда было сложнее добиться признания.

Фото: iStock/MarioLisovski

Знакомство с Петросяном

В 1979 году Васильев познакомил свою жену с Евгением Петросяном. Постепенно Петросян и Степаненко начали выступать вместе, вскоре он признался ей в любви.

Елена вспоминала, как он дарил ей красивые букеты и подарки, она чувствовала себя очень счастливой. В 1985 году они поженились, после того как оба развелись с предыдущими партнерами.

После замужества жизнь Степаненко изменилась к лучшему: она активно развивала карьеру, участвовала в проектах и зарабатывала много, а Петросян всегда был рядом. Казалось, что у неё есть всё для счастья.

Непростая в общении

Елена Степаненко была непростой в общении и имела отдельную гримёрку, доступ к которой был только у Евгения Петросяна. Коллеги избегали конфликтов с ней, так как боялись потерять работу из-за её влияния. Многие считали, что именно она решала, кто будет участвовать в спектаклях, что вызывало недовольство среди артистов.

Когда Петросян сообщил ей о романе с Татьяной Брухуновой, Степаненко сильно разозлилась и не сдерживала эмоций, обрушив на соперницу поток оскорблений. В интервью она заявила, что мужчины после 70 тянутся к женщинам «с сомнительной репутацией».

Татьяна Брухунова (Фото: Телеграм-канал @mamashaVagashi)

Брак ради карьеры и аборт

Говорят, что Елена Степаненко вышла замуж за своего первого мужа, Александра Васильева, ради карьеры. Их брак распался через год, когда она достигла своих целей.

С Петросяном ситуация была иной: в начале карьеры они сосредоточились на работе, но позже столкнулись с проблемами со здоровьем и упустили возможность завести детей. Степаненко поделилась, что они с Петросяном приняли совместное решение о прерывании беременности.

Несмотря на это, она заботилась о дочери Петросяна от первого брака, у них сложились теплые отношения. Когда Петросян ушел к Татьяне Брухуновой, Викторина поддержала Степаненко.

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Скандалы и суды за имущество: почему дочь Петросяна не приняла его молодую жену и как Брухунова намерена лишить ее наследства

Неприятные детали семейной жизни Петросяна и Степаненко

Весть о разводе известных комиков, чей брак казался крепким, пришлась как гром среди ясного неба и открыла неприятные детали их семейной жизни.

Например, стало известно, что перед подачей заявления о разводе Петросян и Степаненко уже около десяти лет жили отдельно. Елена Григорьевна шокировала общественность, заявив, что «изгнала Евгения Петросяна из своей жизни», разочаровавшись в нем «как в мужчине».

Разочаровалась в нем, как в мужчине: скандальные детали развода Петросяна и Степаненко, обвинения в меркатильности
Разочаровалась в нем, как в мужчине: скандальные детали развода Петросяна и Степаненко, обвинения в меркатильности

Похудение длиною в жизнь

Елена Степаненко всю жизнь боролась с лишним весом, пробуя разные диеты и методы, но без особого успеха. Она часто сбрасывала 5 — 6 килограммов, но потом снова набирала их.

Однако пару лет назад её поклонники заметили, что она значительно похудела всего за шесть месяцев. Степаненко сказала, что это произошло благодаря специальной диете. Некоторые считают, что она могла сделать операцию по уменьшению желудка или принимать популярные таблетки для похудения.

Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Наследство подруги

Елена Степаненко оказалась в центре скандала из-за наследства своей подруги Натальи Маголы, которая завещала ей несколько дорогих объектов недвижимости. Родственники Натальи утверждают, что она была не в своем уме, когда принимала такое решение.

В суде представили переписку, из которой видно, что Степаненко знала о завещании, но не отговаривала подругу. После этого её обвинили в жадности, ведь у неё нет прямых наследников.

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#статьи
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#брак
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«Когда мама умерла, я радовал народ»: Филипп Киркоров на отпевании отца заявил о преследующем его злом роке
Филипп Киркоров на прощании с отцом заявил, что его преследует злой рок
21 марта 2025, 13:28

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Сегодня в Храме Христа Спасителя проходит отпевание Бедроса Киркорова. В центре столицы проститься с эстрадным певцом собрались родные и близкие исполнителя, в том числе его сын Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином.
Певец узнал о смерти отца во время съёмок в Марокко. В этот скорбный день он вспомнил маму, которая умерла от онкологии в день его рождения, 30 апреля 1994 года. Тогда артист тоже был весь в работе.

«Это выбило меня из строя, но show must go on, как говорится. Я профессионал. Это меня преследует по жизни. Когда мама умерла, мы её похоронили, и в это же день я улетел в Израиль, у меня был концерт в Иерусалиме. Я и "Зайку" пел, радовал народ. А после меня накрыло. Такова доля артиста, всё это мы оставляем за пределами сцены», – поделился Киркоров в беседе с журналистами около главного собора страны.
На церемонию отпевания Бедроса Киркорова приехали Стас Михайлов, Александр Буйнов, Стас Костюшкин, Тина Канделаки, Тимур Хайдаров и многие другие.

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