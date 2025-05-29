Рэпер OG Buda отменил концерт в Минске из-за приступа панкреатита
Рэпер Григорий Ляхов (OG Buda), отменил выступление в Минске из-за ухудшения здоровья. Об этом сам артист заявил в своем Телеграм-канале.
Со слов исполнителя хита «Откровения», он смог появиться на сцене из-за приступа панкреатита. Концерт был запланирован 29 мая в местном клубе Falcon Club.
«Минск, у меня жесткий приступ панкрика, не смогу быть», — обратил внимание OG Buda.
Артист перенес выступление в столице Белоруссии на 29 ноября. Ляхов поблагодарил поклонников его творчества за терпение и поддержку.
О хроническом заболевании Григория стало известно несколько лет назад. В 2021 году артист попал в реанимацию незадолго до Нового года. Тогда ряд его концертов пришлось отменить. Свой диагноз OG Buda также подтверждал в нескольких интервью, уточняв, что он не тот человек, который будет следовать рекомендациям доктора, а больше заботится об окружающих, чем о себе.
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