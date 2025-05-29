Рэпер OG Buda отменил концерт в Минске из-за приступа панкреатита

29 мая 2025, 22:54

OG Buda/ Григорий Ляхов (Фото: Инстаграм* @budaog)

Рэпер Григорий Ляхов (OG Buda), отменил выступление в Минске из-за ухудшения здоровья. Об этом сам артист заявил в своем Телеграм-канале.





Со слов исполнителя хита «Откровения», он смог появиться на сцене из-за приступа панкреатита. Концерт был запланирован 29 мая в местном клубе Falcon Club.





«Минск, у меня жесткий приступ панкрика, не смогу быть», — обратил внимание OG Buda.