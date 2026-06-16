Звезда «Реальных пацанов» бросил пить: «Полгода чистоты и трезвости»

16 июня 2026, 09:41

Актер Богданов заявил, что уже полгода не употребляет алкоголь

Антон Богданов (Фото: Инстаграм*/antonbogdanov)

41-летний актер Антон Богданов, известный по роли Антохи в сериале «Реальные пацаны», объявил о трезвом образе жизни. Об этом он написал на своей странице в запрещенной соцсети.





Артист сообщил своим подписчикам о том, что уже полгода не употребляет алкоголь. В своем посте он отметил, что решение отказаться от спиртного связано не с зависимостью, а скорее с финансовыми соображениями. Богданов также рассказал о пари с супругой, в рамках которого обязался не пить в течение года.

«Сегодня — полгода чистоты и трезвости! Предвкушая все вопросы, типа: а че бросил? И все вытекающие догадки. Отвечу сам: нет, нет и нет! Все в моей жизни было хорошо. На самом деле, причины две. В декабре того года супруга взяла меня «на слабо»: а слабо, мол, год не пить? Брать уральского пацана на слабо — дело почти проигрышное. А вторая причина — дорого! Хорошее вино дорого, хороший виски дорого, даже любимое хорошее пиво — дорого», — пояснил актер.