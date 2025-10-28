Рэпер P. Diddy может выйти на свободу раньше срока при одном условии

28 октября 2025, 06:24

Рэпер P. Diddy может выйти на свободу раньше срока за примерное поведение

Наоми Кэмпбелл и Шон Комбс (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Музыкальный продюсер и рэп-исполнитель Шон Комбс (P. Diddy) имеет шансы выйти из тюрьмы 8 мая 2028 года, что на несколько месяцев раньше окончания его срока. Об этом пишет Daily Mail.