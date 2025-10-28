Рэпер P. Diddy может выйти на свободу раньше срока при одном условии
Музыкальный продюсер и рэп-исполнитель Шон Комбс (P. Diddy) имеет шансы выйти из тюрьмы 8 мая 2028 года, что на несколько месяцев раньше окончания его срока. Об этом пишет Daily Mail.
В настоящее время он содержится в нью-йоркской тюрьме Metropolitan Detention Center. Согласно американским законам, заключённым могут сократить срок наказания, если они будут участвовать в реабилитационных программах и соблюдать режим. По имеющимся данным, Комбс пока не получал дисциплинарных взысканий, что повышает его шансы на условно-досрочное освобождение.
За решёткой артист находится около года, и это уже зачтено в общий срок наказания. Ранее адвокаты пытались добиться его перевода в тюрьму Нью-Джерси, где действует специальная программа реабилитации зависимых, но суд отклонил эту просьбу.
Напомним, что «падение» P. Diddy началось после публикации видео с его избиением певицы Кэсси Вентуры. В 2024 году против звезды выдвинули серьёзные обвинения, включая рэкет и организацию секс-вечеринок. Однако в ходе судебного разбирательства продюсера признали виновным только по менее тяжким статьям. На одном из слушаний рэпер публично принёс извинения Вентуре.
