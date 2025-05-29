Тимур Родригез бросил жену по телефону и развелся с ней, пока была за границей

29 мая 2025, 09:36

Тимур Родригез (Фото: Инстаграм*/trodriguezzz)

Тимур Родригез развелся с Анной Девочкиной, с которой прожил более шестнадцати лет. Музыкант подал заявление в марте, а по истечении трех недель, отведенных на перемирие, брак был расторгнут. Об этом сообщает «СтарХит».





По данным издания, ни бывшая жена, ни ее представители так и не появились на заседании. Вместе с детьми она больше двух месяцев путешествует по Европе. В настоящий момент они находятся в Африке и, вероятно, ни о чем не подозревают.



Отмечается, что сыновья звездной пары, 16-летний Мигель и 12-летний Даниэль, остались с матерью. Насчет алиментов и имущества у экс-супругов разногласий не было. При этом шоумен продолжает заботиться о семье, а также помогает финансово.

«Сообщив жене, что заканчиваю с ней отношения, я уже посчитал, что имею право строить свою жизнь дальше», — ранее объяснил Тимур Родригез.