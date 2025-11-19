Танцор Татьяны Булановой отреагировал на предложение «Иванушек International»

19 ноября 2025, 18:20

Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля опроверг слухи о сотрудничестве с «Иванушками International».





Вирусные видео с танцами Берегули на концерте Булановой в «Лужниках» принесли ему известность. В беседе с «Газетой.Ru» он сообщил, что не получал предложений о работе от группы «Иванушки International».

«Я так понял, это был прикол, и никаких предложений не поступало», — рассказал артист.

«Знаете, это как хорошая русская изба — мы принимаем всех обездоленных артистов и талантливых людей. Все приходите к «Иванушкам»! Мы примем, у нас большая сцена», — заявил певец.