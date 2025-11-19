Танцор Татьяны Булановой отреагировал на предложение «Иванушек International»
Танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля опроверг слухи о сотрудничестве с «Иванушками International».
Вирусные видео с танцами Берегули на концерте Булановой в «Лужниках» принесли ему известность. В беседе с «Газетой.Ru» он сообщил, что не получал предложений о работе от группы «Иванушки International».
«Я так понял, это был прикол, и никаких предложений не поступало», — рассказал артист.Участники «Иванушек International» заявили, что открыты для сотрудничества с известными танцорами Булановой. Солист группы Кирилл Туриченко отметил, что зрители могут однажды увидеть этих людей на концерте коллектива.
«Знаете, это как хорошая русская изба — мы принимаем всех обездоленных артистов и талантливых людей. Все приходите к «Иванушкам»! Мы примем, у нас большая сцена», — заявил певец.Андрей Григорьев-Апполонов добавил, что звонил Булановой после взрывной популярности её танцоров в сети. Он предложил певице увеличить им зарплату вдвое, на что артистка ответила: «Я подумаю».