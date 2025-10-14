Рэпер ST хочет записать совместные треки с Лепсом и Пелагеей
Рэпер ST (Александр Степанов), известный своими музыкальными экспериментами и дуэтами с артистами разных жанров, продолжает развивать это направление. В интервью проекту «Абзац» он поделился планами на ближайшее будущее.
Музыкант рассказал, что намерен снова поработать с Григорием Лепсом, с которым ранее выпустил трек «Если бы ты». По словам ST, у него уже есть идея нового припева, которую он планирует представить Лепсу в ближайшее время.
«У меня есть прекрасный опыт работы с Григорием Лепсом. Я бы попробовал с ним записать еще одну композицию. У меня уже есть идея припева, планирую показать ему материал в ближайшее время», — отметил артист.
Кроме того, ST готовит дуэт с Пелагеей. Детали проекта пока держатся в секрете — музыкант не назвал ни название трека, ни дату его выхода.
Напомним, что в сентябре рэпер представил обновлённую версию дуэта с Михаилом Шуфутинским «Счастье не за горами» — трек получил симфоническую аранжировку и был тепло принят поклонниками.