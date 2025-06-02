Шаляпин про «злых» артистов без секса: «Их никто не любит. Ни зрители, ни в постели»

02 июня 2025, 19:13

Прохор Шаляпин заявил, что в шоу-бизнесе много злых артистов

Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)

Певец Прохор Шаляпин рассказал о своей неприязни к «злым» артистам.





Шаляпин отметил, что желал бы запретить знаменитостей с недовольным лицом.





«В шоу-бизнесе много злых артистов, потому что их никто не любит. Ни зрители, ни в постели. Ходят, естественно, злобные. Сидят в одиночестве гордые куртизанки. Вообще, всех желчных артистов убрать со сцены. Все это лишнее!», — откровенничал артист в «Шортс шоу».

«У них секса нет. Все уже там пересохло. Они ходят все недовольные. Поэтому я всегда за какие-то хоть отношения. Тетки не хотят тратить [деньги] на более молодых, а ровесники их не интересуют», — добавил Шаляпин.