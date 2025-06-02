Шаляпин про «злых» артистов без секса: «Их никто не любит. Ни зрители, ни в постели»
Прохор Шаляпин заявил, что в шоу-бизнесе много злых артистов
Певец Прохор Шаляпин рассказал о своей неприязни к «злым» артистам.
Шаляпин отметил, что желал бы запретить знаменитостей с недовольным лицом.
«В шоу-бизнесе много злых артистов, потому что их никто не любит. Ни зрители, ни в постели. Ходят, естественно, злобные. Сидят в одиночестве гордые куртизанки. Вообще, всех желчных артистов убрать со сцены. Все это лишнее!», — откровенничал артист в «Шортс шоу».
Согласно убеждениям Прохора, публику необходимо развлекать, веселить и «улыбать».
«У них секса нет. Все уже там пересохло. Они ходят все недовольные. Поэтому я всегда за какие-то хоть отношения. Тетки не хотят тратить [деньги] на более молодых, а ровесники их не интересуют», — добавил Шаляпин.
Ранее сообщалось, что соседка Прохора Шаляпина ополчилась на него из-за заброшенного особняка
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