Рэпер T-Killah и Мария Тарасова узнали пол второго ребёнка
Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) и Мария Тарасова узнали пол будущего ребёнка — супруги ждут второго мальчика. Пара записала этот волнительный момент на видео и опубликовала в соцсетях.
Вместо большой гендер-вечеринки они устроили уютный вечер на двоих в ресторане. По традиции влюблённые попросили официанта принести напиток определённого цвета — голубого или розового. Когда в коробке оказался синий напиток, Александр не сдержал эмоций.
«Ещё один пацан!» — воскликнул он.Супруги сообщили о второй беременности в начале года, тогда они опубликовали серию трогательных снимков. До рождения первенца в марте 2023 года Александр и Мария несколько лет пытались завести ребёнка. Накопленные трудности временами ставили под угрозу их отношения и даже наталкивали их на мысли о расставании.
