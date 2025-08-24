Рэперу Гуфу грозит арест за отказ провериться на наркотики
У рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, вновь проблемы с законом. Артиста могут привлечь к административной ответственности после того, как он отказался пройти медосвидетельствование на наркотики перед концертом в Калининграде, сообщает Москва 24.
Инцидент произошёл накануне выступления в рамках прощального тура. В гримёрку Гуфа заглянули сотрудники полиции и сообщили, что поступила жалоба на его неадекватное поведение. Несмотря на присутствие правоохранителей, поведение исполнителя, по словам очевидцев, не изменилось. В итоге полицейские приняли решение направить его на медосвидетельствование, но Долматов отказался.
На него составили протокол по статье КоАП за отказ от прохождения медосвидетельствования. Артисту грозит до 15 суток ареста. Материалы дела уже переданы в суд, однако рассмотрение откладывается, поскольку, по последней информации, Гуф госпитализирован.
