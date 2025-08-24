Рэперу Гуфу грозит арест за отказ провериться на наркотики

24 августа 2025, 17:17

Алексей Долматов/Гуф (фото: gufzm.ru)

У рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, вновь проблемы с законом. Артиста могут привлечь к административной ответственности после того, как он отказался пройти медосвидетельствование на наркотики перед концертом в Калининграде, сообщает Москва 24.