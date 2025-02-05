Рэперу Канье Уэсту диагностировали аутизм

Канье Уэст (фото: соцсети)
Рэпер Канье Уэст признался, что ему диагностировали аутизм. Об этом он рассказал в выпуске подкаста «The Download».
Исполнитель рассказал, что раньше был уверен, что страдает от биполярного расстройства. Однако его супруга Бьянка Цензори, которая ранее уже встречала людей с аутизмом, убедила мужа провериться у другого специалиста. Она была убеждена, что его симптомы отличаются от биполярного расстройства.
В итоге Уэст посетил врача, который подтвердил у него именно аутизм. После постановки верного диагноза, рассказывает рэпер, он начал лучше понимать своё поведение. Так, например, Уэст всегда поступает противоположным образом, если он него что-то требуют.
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В итоге Уэст посетил врача, который подтвердил у него именно аутизм. После постановки верного диагноза, рассказывает рэпер, он начал лучше понимать своё поведение. Так, например, Уэст всегда поступает противоположным образом, если он него что-то требуют.
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Анастасия Чинкова