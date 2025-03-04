«Аморальный поступок»: Милонов посчитал признаком эскорта фото с сотнями роз

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Снимки с сотнями роз можно считать признаком эскорта, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. Свое мнение парламентарий выразил в разговоре с НСН. Он отметил, что такие жесты не красят ни мужчин, ни женщин.
«Считаю, что в наше время это абсолютно аморальный поступок, который не красит ни девушку, которая получает такие подарки (она показывает себя эскортницей и содержанкой), ни молодого человека, который их дарит. Это возмутительно в то время, когда другие думают, купить три цветочка своей любимой или пять. Задается совершенно ненужный тренд», — прокомментировал Милонов.Ранее сообщалось, как в России празднуют Международный женский день 8 марта. Об истории и значении праздника читайте в нашем материале.
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Никита Кротов