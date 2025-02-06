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Решение уйти в монастырь, разрыв со Звягинцевым и бесконечные свадьбы с Шабалиным: как живёт сейчас Ирина Гринёва

Ирина Гринёва (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @irinagrineva)

Ирина Гринёва (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @irinagrineva)

Актриса Ирина Гринёва не отказалась от актёрской карьеры из-за неудачных попыток поступить в ГИТИС, Школу-студию МХАТ и Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина. Окончив в 1994 году Ярославский государственный театральный институт, а после курс экспериментальной пластики в «Школе драматического искусства» Анатолия Васильева, Ирина стала получать первые роли в театре и кино.
Шестого февраля Гринёвой исполняется 52 года. О её творческом пути, разводе с Андреем Звягинцевым и о семейной жизни с фигуристом Максимом Шабалиным, читайте в материале «Радио 1».


Профессия или монастырь?



В середине 90-х актрисе предложили роль Маги в спектакле «Игра в классики» по роману Хулио Кортасара, за своё исполнение актриса удостоилась награды за «Лучший дебют» на фестивале имени Владимира Высоцкого. Вскоре артистке предложили роли в спектаклях «Хлестаков» и «Месяц в деревне», а в 1998 году девушка впервые появилась на экране в сериале «Самозванцы».

Карьера шла в гору, но Ирина решается на исключительный шаг: оставить профессию и уйти в монастырь.
«Мне хотелось стать ближе к Богу, причём как можно скорее. Но когда я пришла в монастырь, я поняла, насколько это сложно, насколько это тяжёлый труд. Я продержалась там неделю, потом сбежала», — признавалась Гринёва.

Ирина Гринёва (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @irinagrineva)

Больше с выбранного пути актриса не сворачивала. Её приняли в Театр имени Станиславского, за роли в спектаклях «А. — это другая» и «Орнитология» она получила премию «Чайка».

Первую главную роль в большом кино Ирина исполнила в драме «Дом для богатых», сыграв молодую Анну Казимировну.

Ирина воплотила множество образов на экране, например, она участвовала в съёмках «Сыщика Путилина», играла психолога в «Четверг, 12-е», снялась в ретродетективе «Икра», проектах «Доктор Лиза» и «В Бореньке чего-то нет», а в сериале «Раневская» перевоплощалась в Любовь Орлову.

Ирина Гринёва (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @irinagrineva)

В картине «Год Золотой рыбки» актриса сыграла певицу, в «Грустной даме червей» — пианистку. В жизни Гринёва не лишена музыкальных талантов — чего только стоит её участие в шоу «Две звезды» в паре с Григорием Лепсом. Также Ирина пишет стихи и сказки, рисует и занимается фехтованием.


«Я считала, что мы однажды умрём в один день»



Для Ирины Гринёвой Андрей Звягинцев стал первой большой любовью. В браке они прожили шесть лет.

Как рассказала актриса в программе «Судьба человека», благодаря режиссёру «Левиафана» она стала известной.

Андрей Звягинцев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Звягинцев долгое время был для меня тем мужчиной, в котором я была на 100 процентов уверена. Я считала, что мы однажды умрём в один день. И он, и я были готовы отдать душу друг за друга. Но у нас вдруг не стало счастья бытия в отношениях. Я, если честно, до сих пор не могу объяснить себе, почему так произошло, хотя всё начиналось хорошо. Я поняла, что мы не можем быть вместе, и мы расстались», — поделилась своими чувствами Ирина.


Свой человек



Со вторым супругом фигуристом Максимом Шабалиным актриса познакомилась с третьего раза, две первые попытки оказались неудачными: каждый был занят карьерой — Максим готовился к Олимпиаде в Ванкувере, а Гринёва — к очередным проектам в кино.

Их первое свидание прошло на ура: Шабалин исполнил давнюю мечту артистки — они посетили Саввино-Сторожевский монастырь, после отправились на каток.
«Я помню, как он сидел и что-то ел. Предложил мне попробовать. Я на него взглянула и поняла, что это мой будущий муж. Когда встречаешь своего человека, это как-то сразу чувствуешь. Нам не понадобилось много времени, и Максим сделал мне предложение уже через несколько дней», — вспоминала Ирина.

Ирина Гринёва и Максим Шабалин(Фото: соцсеть «ВКонтакте» @irinagrineva)

В ноябре 2010 года Шабалин и Гринёва обвенчались в храме Успения Божьей Матери в Путинках. Спортсмену и актрисе удалось создать крепкую семью, несмотря на то что Ирина старше максима на 7 лет.

Супруги уважают решение, которое принято одним из них. Так, когда Максим отказался кататься с Ириной в проекте «Лёд и пламень», артистка ничуть не обиделась, понимая, что муж хотел оградить её от стрессов и возможных ссор.

В 2013 году Гринёва подарила мужу дочку Василису.
«Растить ребенка — это настоящее, большое дело. Время проходит, и ты однажды понимаешь, что кино, спектакли — это, наверное, не вечно. А ребёнок — это всегда шедевр! <…> она настоящая Василиса. У неё василькового цвета раскосые глаза, как у героини сказки», — рассказывала актриса.

Ирина Гринёва и Максим Шабалин(Фото: соцсеть «ВКонтакте» @irinagrineva)

Муж и дочка стали для Ирины самыми близкими людьми, ведь бабушки, мамы, которые её воспитали, и папы, которого она очень любила, несмотря на разрыв с мамой, уже нет в живых.
«У неё остановилось сердце, когда она шла по улице, — говорила о матери Ирина. — Если бы ей сразу помогли, то маму можно было спасти. Она всегда говорила, что не будет старухой, что останется молодой и красивой. <…> У нас у обеих ретивые характеры, и при её жизни мы только спорили».


15-ая свадьба



Хотя главным приоритетом в жизни Гринёва считает семью, от работы в кино и театре она не отказывается. Кроме того, актриса поддержала мужа, решившего снять фильмы — Ирина сыграла главные роли в короткометражке «Умри, Джульетта» и картине «Времена года».

У супругов есть традиция: каждую осень Максим делает Ирине предложение. Актриса, разумеется, соглашается, облачается в новое свадебное платье, и вместе с близкими они отмечают торжество. В этом году они отпразднуют 15-ю свадьбу.


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Бородину засняли с новорождённым ребёнком на руках – ещё одна дочь звезды «Дома-2»
06 февраля 2025, 18:56

Ксения Бородина (фото: Instagram* @borodylia)

Ольга Орлова опубликовала в личном блоге редкие кадры с подругой Ксенией Бородиной, на которых та держит на руках новорождённого ребёнка и кормит его из бутылочки. Однако эти фотографии – не повод поздравлять звезду «Дома-2» с пополнением в семье, поскольку позирует она не с родной дочерью, а с крёстной.
Два года экс-солистка «Блестящих» во второй раз стала мамой, после чего предложила Ксении стать крёстной для новорождённой дочки Ани. Бородина ответственно подошла к этому, а сейчас часто навещает девочку и дарит ей подарки.

6 февраля Аня отмечает день рождения. По этому случаю Орлова представила несколько архивных кадров, снятых после рождения девочки.
Ксения Бородина (фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Кстати, сама Бородина не раз заявляла, что готова родить ещё одного ребёнка – сейчас она воспитывает двух дочерей 15 и 9 лет. Возможно, совсем скоро, после свадьбы с женихом Николаем Сердюковым, её мечта исполнится.

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«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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«Альфонс, но у него есть проекты»: Бывшая Сердюкова раскрыла тайны возлюбленного Бородиной

*запрещён в РФ
#звёзды
#дети
#воспитание
#школа
#дом
#образование
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#дети
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#звёзды
#актриса
#блогер
#свет
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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