Решение уйти в монастырь, разрыв со Звягинцевым и бесконечные свадьбы с Шабалиным: как живёт сейчас Ирина Гринёва

Ирина Гринёва (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @irinagrineva)
Актриса Ирина Гринёва не отказалась от актёрской карьеры из-за неудачных попыток поступить в ГИТИС, Школу-студию МХАТ и Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина. Окончив в 1994 году Ярославский государственный театральный институт, а после курс экспериментальной пластики в «Школе драматического искусства» Анатолия Васильева, Ирина стала получать первые роли в театре и кино.
Шестого февраля Гринёвой исполняется 52 года. О её творческом пути, разводе с Андреем Звягинцевым и о семейной жизни с фигуристом Максимом Шабалиным, читайте в материале «Радио 1».
В середине 90-х актрисе предложили роль Маги в спектакле «Игра в классики» по роману Хулио Кортасара, за своё исполнение актриса удостоилась награды за «Лучший дебют» на фестивале имени Владимира Высоцкого. Вскоре артистке предложили роли в спектаклях «Хлестаков» и «Месяц в деревне», а в 1998 году девушка впервые появилась на экране в сериале «Самозванцы».
Карьера шла в гору, но Ирина решается на исключительный шаг: оставить профессию и уйти в монастырь.
Ирина Гринёва (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @irinagrineva)
Больше с выбранного пути актриса не сворачивала. Её приняли в Театр имени Станиславского, за роли в спектаклях «А. — это другая» и «Орнитология» она получила премию «Чайка».
Первую главную роль в большом кино Ирина исполнила в драме «Дом для богатых», сыграв молодую Анну Казимировну.
Ирина воплотила множество образов на экране, например, она участвовала в съёмках «Сыщика Путилина», играла психолога в «Четверг, 12-е», снялась в ретродетективе «Икра», проектах «Доктор Лиза» и «В Бореньке чего-то нет», а в сериале «Раневская» перевоплощалась в Любовь Орлову.
Ирина Гринёва (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @irinagrineva)
В картине «Год Золотой рыбки» актриса сыграла певицу, в «Грустной даме червей» — пианистку. В жизни Гринёва не лишена музыкальных талантов — чего только стоит её участие в шоу «Две звезды» в паре с Григорием Лепсом. Также Ирина пишет стихи и сказки, рисует и занимается фехтованием.
Для Ирины Гринёвой Андрей Звягинцев стал первой большой любовью. В браке они прожили шесть лет.
Как рассказала актриса в программе «Судьба человека», благодаря режиссёру «Левиафана» она стала известной.
Андрей Звягинцев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Со вторым супругом фигуристом Максимом Шабалиным актриса познакомилась с третьего раза, две первые попытки оказались неудачными: каждый был занят карьерой — Максим готовился к Олимпиаде в Ванкувере, а Гринёва — к очередным проектам в кино.
Их первое свидание прошло на ура: Шабалин исполнил давнюю мечту артистки — они посетили Саввино-Сторожевский монастырь, после отправились на каток.
Ирина Гринёва и Максим Шабалин(Фото: соцсеть «ВКонтакте» @irinagrineva)
В ноябре 2010 года Шабалин и Гринёва обвенчались в храме Успения Божьей Матери в Путинках. Спортсмену и актрисе удалось создать крепкую семью, несмотря на то что Ирина старше максима на 7 лет.
Супруги уважают решение, которое принято одним из них. Так, когда Максим отказался кататься с Ириной в проекте «Лёд и пламень», артистка ничуть не обиделась, понимая, что муж хотел оградить её от стрессов и возможных ссор.
В 2013 году Гринёва подарила мужу дочку Василису.
Ирина Гринёва и Максим Шабалин(Фото: соцсеть «ВКонтакте» @irinagrineva)
Муж и дочка стали для Ирины самыми близкими людьми, ведь бабушки, мамы, которые её воспитали, и папы, которого она очень любила, несмотря на разрыв с мамой, уже нет в живых.
Хотя главным приоритетом в жизни Гринёва считает семью, от работы в кино и театре она не отказывается. Кроме того, актриса поддержала мужа, решившего снять фильмы — Ирина сыграла главные роли в короткометражке «Умри, Джульетта» и картине «Времена года».
У супругов есть традиция: каждую осень Максим делает Ирине предложение. Актриса, разумеется, соглашается, облачается в новое свадебное платье, и вместе с близкими они отмечают торжество. В этом году они отпразднуют 15-ю свадьбу.
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Профессия или монастырь?
В середине 90-х актрисе предложили роль Маги в спектакле «Игра в классики» по роману Хулио Кортасара, за своё исполнение актриса удостоилась награды за «Лучший дебют» на фестивале имени Владимира Высоцкого. Вскоре артистке предложили роли в спектаклях «Хлестаков» и «Месяц в деревне», а в 1998 году девушка впервые появилась на экране в сериале «Самозванцы».
Карьера шла в гору, но Ирина решается на исключительный шаг: оставить профессию и уйти в монастырь.
«Мне хотелось стать ближе к Богу, причём как можно скорее. Но когда я пришла в монастырь, я поняла, насколько это сложно, насколько это тяжёлый труд. Я продержалась там неделю, потом сбежала», — признавалась Гринёва.
Ирина Гринёва (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @irinagrineva)
Больше с выбранного пути актриса не сворачивала. Её приняли в Театр имени Станиславского, за роли в спектаклях «А. — это другая» и «Орнитология» она получила премию «Чайка».
Первую главную роль в большом кино Ирина исполнила в драме «Дом для богатых», сыграв молодую Анну Казимировну.
Ирина воплотила множество образов на экране, например, она участвовала в съёмках «Сыщика Путилина», играла психолога в «Четверг, 12-е», снялась в ретродетективе «Икра», проектах «Доктор Лиза» и «В Бореньке чего-то нет», а в сериале «Раневская» перевоплощалась в Любовь Орлову.
Ирина Гринёва (Фото: соцсеть «ВКонтакте» @irinagrineva)
В картине «Год Золотой рыбки» актриса сыграла певицу, в «Грустной даме червей» — пианистку. В жизни Гринёва не лишена музыкальных талантов — чего только стоит её участие в шоу «Две звезды» в паре с Григорием Лепсом. Также Ирина пишет стихи и сказки, рисует и занимается фехтованием.
«Я считала, что мы однажды умрём в один день»
Для Ирины Гринёвой Андрей Звягинцев стал первой большой любовью. В браке они прожили шесть лет.
Как рассказала актриса в программе «Судьба человека», благодаря режиссёру «Левиафана» она стала известной.
Андрей Звягинцев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
«Звягинцев долгое время был для меня тем мужчиной, в котором я была на 100 процентов уверена. Я считала, что мы однажды умрём в один день. И он, и я были готовы отдать душу друг за друга. Но у нас вдруг не стало счастья бытия в отношениях. Я, если честно, до сих пор не могу объяснить себе, почему так произошло, хотя всё начиналось хорошо. Я поняла, что мы не можем быть вместе, и мы расстались», — поделилась своими чувствами Ирина.
Свой человек
Со вторым супругом фигуристом Максимом Шабалиным актриса познакомилась с третьего раза, две первые попытки оказались неудачными: каждый был занят карьерой — Максим готовился к Олимпиаде в Ванкувере, а Гринёва — к очередным проектам в кино.
Их первое свидание прошло на ура: Шабалин исполнил давнюю мечту артистки — они посетили Саввино-Сторожевский монастырь, после отправились на каток.
«Я помню, как он сидел и что-то ел. Предложил мне попробовать. Я на него взглянула и поняла, что это мой будущий муж. Когда встречаешь своего человека, это как-то сразу чувствуешь. Нам не понадобилось много времени, и Максим сделал мне предложение уже через несколько дней», — вспоминала Ирина.
Ирина Гринёва и Максим Шабалин(Фото: соцсеть «ВКонтакте» @irinagrineva)
В ноябре 2010 года Шабалин и Гринёва обвенчались в храме Успения Божьей Матери в Путинках. Спортсмену и актрисе удалось создать крепкую семью, несмотря на то что Ирина старше максима на 7 лет.
Супруги уважают решение, которое принято одним из них. Так, когда Максим отказался кататься с Ириной в проекте «Лёд и пламень», артистка ничуть не обиделась, понимая, что муж хотел оградить её от стрессов и возможных ссор.
В 2013 году Гринёва подарила мужу дочку Василису.
«Растить ребенка — это настоящее, большое дело. Время проходит, и ты однажды понимаешь, что кино, спектакли — это, наверное, не вечно. А ребёнок — это всегда шедевр! <…> она настоящая Василиса. У неё василькового цвета раскосые глаза, как у героини сказки», — рассказывала актриса.
Ирина Гринёва и Максим Шабалин(Фото: соцсеть «ВКонтакте» @irinagrineva)
Муж и дочка стали для Ирины самыми близкими людьми, ведь бабушки, мамы, которые её воспитали, и папы, которого она очень любила, несмотря на разрыв с мамой, уже нет в живых.
«У неё остановилось сердце, когда она шла по улице, — говорила о матери Ирина. — Если бы ей сразу помогли, то маму можно было спасти. Она всегда говорила, что не будет старухой, что останется молодой и красивой. <…> У нас у обеих ретивые характеры, и при её жизни мы только спорили».
15-ая свадьба
Хотя главным приоритетом в жизни Гринёва считает семью, от работы в кино и театре она не отказывается. Кроме того, актриса поддержала мужа, решившего снять фильмы — Ирина сыграла главные роли в короткометражке «Умри, Джульетта» и картине «Времена года».
У супругов есть традиция: каждую осень Максим делает Ирине предложение. Актриса, разумеется, соглашается, облачается в новое свадебное платье, и вместе с близкими они отмечают торжество. В этом году они отпразднуют 15-ю свадьбу.
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Анастасия Чубина