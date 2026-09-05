«Решила отлежаться»: Ольга Бузова вновь пожаловалась на проблемы со здоровьем

05 сентября 2026, 02:22

Ольга Бузова пожаловалась на температуру и насморк после перенесённой травмы

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова рассказала подписчикам в личном блоге о проблемах со здоровьем. Певица призналась, что столкнулась с недомоганием, но рассчитывает быстро прийти в форму, так как из‑за напряжённого рабочего графика времени на долгую болезнь у неё нет.





В своём обращении артистка заявила, что симптомы проявились ещё накануне во время пересадки. Бузова приняла лекарства перед сном, надеясь, что всё обойдётся, но утром проснулась с температурой, насморком и кашлем.

Фото: Instagram* / @buzova86

«У меня репетиции были с утра до ночи, но я решила отлежаться, чтобы не было осложнений», — поделилась звезда, добавив, что сразу начала пить антибиотики.