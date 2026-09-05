«Решила отлежаться»: Ольга Бузова вновь пожаловалась на проблемы со здоровьем
Ольга Бузова пожаловалась на температуру и насморк после перенесённой травмы
Ольга Бузова рассказала подписчикам в личном блоге о проблемах со здоровьем. Певица призналась, что столкнулась с недомоганием, но рассчитывает быстро прийти в форму, так как из‑за напряжённого рабочего графика времени на долгую болезнь у неё нет.
В своём обращении артистка заявила, что симптомы проявились ещё накануне во время пересадки. Бузова приняла лекарства перед сном, надеясь, что всё обойдётся, но утром проснулась с температурой, насморком и кашлем.
«У меня репетиции были с утра до ночи, но я решила отлежаться, чтобы не было осложнений», — поделилась звезда, добавив, что сразу начала пить антибиотики.Ранее Бузова делилась, что постоянные вопросы о самочувствии её утомляют. Особенно часто интерес к здоровью артистки усилился на фоне травмы ноги. При этом сама певица подчёркивает, что в целом её настроение и общее состояние остаются на высоком уровне.