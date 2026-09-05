22-летняя Трусова о возвращении на международную арену: «Очень переживала»

05 сентября 2026, 00:47

Фигуристка Трусова поделилась эмоциями после возвращения на международную арену

Александра Трусова (Фото: Telegram @avtrusovaofficial)

22‑летняя российская фигуристка Александра Трусова вновь заявила о себе на международной арене. Спортсменка приняла участие в турнире в Токио.





Выступление далось россиянке непросто. В интервью изданию «Спорт‑Экспресс» она откровенно рассказала о сильных переживаниях перед выходом на лёд. Особенно волнительной для неё оказалась подготовка к произвольной программе.



«Я очень переживала. В целом я нервничаю даже на тренировке. Перед короткой программой, наверное, нет, а вот перед произвольной — всегда. Мне казалось, что я в целом не умею прыгать и никогда этим не занималась», — призналась Трусова.