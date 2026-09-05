«Повеселимся»: Бывшая солистка «Лицея» показала трусики — фото

05 сентября 2026, 00:23

Певица Анна Плетнева показала себя в трусиках

Анна Плетнева (Фото: Instagram*/dusya_star)

49-летняя экс-солистка групп «Лицей» и «Винтаж» Анна Плетнева поделилась откровенным фото в запрещенной соцсети. Публикация появилась десять часов назад.





На опубликованном снимке певица запечатлена в профиль. Она предстала перед подписчиками в сером укороченном топе и черном белье, продемонстрировав подтянутую фигуру и рельефный пресс. Свой образ артистка дополнила распущенными крупными локонами и макияжем в темной гамме.



Анна Плетнева (Фото: Instagram*/dusya_star)



«Добавляйте через ИИ, что мне тут не хватает или может кого. Нет границ фантазий! И кидайте ваши варианты в комментарии! Повеселимся», — говорится в посте.