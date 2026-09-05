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«Повеселимся»: Бывшая солистка «Лицея» показала трусики — фото

Певица Анна Плетнева показала себя в трусиках
Анна Плетнева (Фото: Instagram*/dusya_star)

49-летняя экс-солистка групп «Лицей» и «Винтаж» Анна Плетнева поделилась откровенным фото в запрещенной соцсети. Публикация появилась десять часов назад.



На опубликованном снимке певица запечатлена в профиль. Она предстала перед подписчиками в сером укороченном топе и черном белье, продемонстрировав подтянутую фигуру и рельефный пресс. Свой образ артистка дополнила распущенными крупными локонами и макияжем в темной гамме.

Анна Плетнева (Фото: Instagram*/dusya_star)

«Добавляйте через ИИ, что мне тут не хватает или может кого. Нет границ фантазий! И кидайте ваши варианты в комментарии! Повеселимся», — говорится в посте.
Ранее Анна Плетнёва продолжила выступление после падения в зал. Подробности — в нашем материале.

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